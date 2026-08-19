Ελλάδα

Το «sea smoke» έφτασε και στο Ηράκλειο – Τι είναι το φαινόμενο που δημιουργεί απόκοσμες εικόνες

Το φαινόμενο καταγράφηκε και σε νησιά των Κυκλάδων, προκαλώντας παράλληλα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες
Φαινόμενο Sea Smoke στο Ηράκλειο
Αρκετά σκάφη με προορισμό το λιμάνι του Ηρακλείου «χάνονται» στην ομίχλη
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Η έντονη ομίχλη που κάλυψε την Τετάρτη (19.08.2026) το Αιγαίο, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα ορατότητας στις Κυκλάδες όπως η Πάρος, η Κίμωλος, η Φολέγανδρος και άλλα, έγινε ορατή και στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Το ασυνήθιστο σκηνικό εμφανίστηκε την Τετάρτη στις Κυκλάδες, όπου πυκνή ομίχλη σκέπασε αρκετά νησιά, και ιδιαίτερα την Κίμωλο.

Κάτοικοι και επισκέπτες κατέγραψαν το φαινόμενο με τα κινητά τους, με ολόκληρα νησιωτικά τοπία να χάνονται μέσα σε λευκό πέπλο.

Το φαινόμενο καταγράφηκε και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, προκαλώντας παράλληλα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Δεν απέχουν πολύ οι εικόνες των Κυκλάδων από την ομίχλη που κάλυψε μεγάλο μέρος της βόρειας ακτογραμμής του Ηρακλείου, περιορίζοντας σημαντικά την ορατότητα, όπως βλέπετε στις φωτογραφίες του Creta24.gr.

Εντυπωσιακές ήταν και οι εικόνες από το λιμάνι του Ηρακλείου, όπου αρκετά σκάφη που κατευθύνονταν προς τον προορισμό τους έμοιαζαν να «χάνονται» μέσα στην πυκνή ομίχλη, δημιουργώντας ένα σχεδόν απόκοσμο σκηνικό.

Το φαινόμενο Sea Smoke στο Ηράκλειο
Η θάλασσα, ο ορίζοντας στο λιμάνι του Ηρακλείου μέσα σε ένα πυκνό λευκό πέπλο
Το φαινόμενο sea smoke και στην Κίμωλο
Απόκοσμο σκηνικό και στην Κίμωλο / πηγή φωτογραφίας Creta24.gr

Τι είναι το φαινόμενο sea smoke

Το φαινόμενο αποδίδεται στο λεγόμενο sea smoke, ένα σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο που δημιουργείται όταν ψυχρές αέριες μάζες κινούνται πάνω από σημαντικά θερμότερες θαλάσσιες επιφάνειες.

Η θερμότητα της θάλασσας προκαλεί έντονη εξάτμιση, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η υγρασία στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Όταν ο υγρός αέρας έρχεται σε επαφή με τον ψυχρότερο αέρα, οι υδρατμοί συμπυκνώνονται και σχηματίζουν πολύ μικρά σταγονίδια, δημιουργώντας την πυκνή ομίχλη.

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