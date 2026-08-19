Το «sea smoke» έφτασε και στο Ηράκλειο – Τι είναι το φαινόμενο που δημιουργεί απόκοσμες εικόνες

Η έντονη ομίχλη που κάλυψε την Τετάρτη (19.08.2026) το Αιγαίο, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα ορατότητας στις Κυκλάδες όπως η Πάρος, η Κίμωλος, η Φολέγανδρος και άλλα, έγινε ορατή και στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Το ασυνήθιστο σκηνικό εμφανίστηκε την Τετάρτη στις Κυκλάδες, όπου πυκνή ομίχλη σκέπασε αρκετά νησιά, και ιδιαίτερα την Κίμωλο.

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Κάτοικοι και επισκέπτες κατέγραψαν το φαινόμενο με τα κινητά τους, με ολόκληρα νησιωτικά τοπία να χάνονται μέσα σε λευκό πέπλο.

Το φαινόμενο καταγράφηκε και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, προκαλώντας παράλληλα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Δεν απέχουν πολύ οι εικόνες των Κυκλάδων από την ομίχλη που κάλυψε μεγάλο μέρος της βόρειας ακτογραμμής του Ηρακλείου, περιορίζοντας σημαντικά την ορατότητα, όπως βλέπετε στις φωτογραφίες του Creta24.gr.

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Εντυπωσιακές ήταν και οι εικόνες από το λιμάνι του Ηρακλείου, όπου αρκετά σκάφη που κατευθύνονταν προς τον προορισμό τους έμοιαζαν να «χάνονται» μέσα στην πυκνή ομίχλη, δημιουργώντας ένα σχεδόν απόκοσμο σκηνικό.