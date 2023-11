Το «Βόρειο Σέλας» της Ελλάδας που έκανε την εμφάνισή του έπειτα από δύο δεκαετίες στην περιοχή της βόρειας Ελλάδας εντυπωσίασε όσους είχαν την τύχη να δουν το υπέροχο αυτό θέαμα.

Το σέλας που έγινε ορατό από τις Σέρρες, τη Θράκη ακόμα και από περιοχές της Θεσσαλονίκης κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις. Σύμφωνα με τους ειδικούς το δικό μας Βόρειο Σέλας είχε κόκκινο χρώμα λόγω της μεγάλης απόστασης της Ελλάδας από τους πόλους της Γης.

Σέλας ονομάζεται το εντυπωσιακό φωτεινό ουράνιο φαινόμενο που παρατηρείται στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Συνήθως εμφανίζεται στους Πόλους της Γης.

Όταν το φαινόμενο συμβαίνει στο Βόρειο πόλο αποκαλείται Βόρειο σέλας, ενώ αντίστοιχα όταν παρατηρείται στο Νότιο πόλο αποκαλείται Νότιο σέλας.

