Το υπουργείο Ναυτιλίας διαψεύδει ότι το ελληνόκτητο Epaminondas έχει καταληφθεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν

Με κατηγορηματικό τρόπο οι ελληνικές αρμόδιες αρχές υπογραμμίζουν ότι το πλοίο ελληνικών συμφερόντων δεν έχει τεθεί υπό κράτηση
Το ελληνόκτητο πλοίο Epaminondas (AP Photo/Stephanie Scarbrough)

Το υπουργείο Ναυτιλίας ενημερώνει ότι το ελληνικών συμφερόντων πλοίο «Epaminondas» δεν έχει καταληφθεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν πως κατέσχεσαν το πλοίο.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν νωρίτερα μέσα ενημέρωσης του Ιράν, οι Φρουροί της Επανάστασης κατέλαβαν το πλοίο MSC Francesca και το ελληνόκτητο πλοίο Epaminondas, για «λειτουργία χωρίς την απαιτούμενη άδεια και για χειραγώγηση συστημάτων πλοήγησης», αφού πρώτα επιτέθηκαν σε αυτά.

Μάλιστα, από την επίθεση στο Epaminondas προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, ενώ σύμφωνα με την ίδια αναφορά, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ξεκαθαρίζει ότι, σε αντίθεση με τις ιρανικές ανακοινώσεις, το containership Epaminondas δεν έχει τεθεί υπό κράτηση.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, «το πλοίο δεν έχει κρατηθεί», με την Αθήνα να αποδίδει τις σχετικές δηλώσεις της Τεχεράνης σε ανακριβή πληροφόρηση.

Σύμφωνα με την εταιρεία Ναυλιακής ασφάλειας Diaplous, ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862, 6.673 TEU, έτος ναυπήγησης 1998), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των IRGC προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Σημειώνεται πως τουλάχιστον τρία φορτηγά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχουν δεχτεί πυρά στο Στενά του Ορμούζ σήμερα, Τετάρτη (22/4) σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλασσίου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (United Kingdom Maritime Trade Operations -UKMTO) και πηγές ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Εξαπατούν τον κόσμο και εμάς, την ώρα που η κόρη μου χαροπαλεύει», λέει ο παππούς της 3χρονης που πέθανε στο τροχαίο στην Καβάλα
Η 27χρονη κόρη του, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά σε τροχαίο το Μεγάλο Σάββατο, με το 3χρονο κοριτσάκι της που είχε αγκαλιά να χάνει το τη ζωή του
Η 27χρονη μητέρα και η 3χρονη που έχασε τη ζωή της στο τροχαίο
Αμπελόκηποι: Αναβιώνει η γυναικοκτονία με τον 39χρονο που έκλεισε τη σορό της συζύγου του στο πατάρι και έπαιζε «θέατρο» – «Ήμουν σε βρασμό»
«Θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη απο τα παιδιά μου που τους στέρησα τη μάνα τους και ένα μεγάλο συγγνώμη από την οικογένειά της» είπε ο κατηγορούμενος
Γυναικοκτονία στους Αμπελόκηπους τον Δεκέμβριο του 2024
