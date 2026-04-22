Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέλαβαν δύο πλοία ανάμεσα τους και το ελληνόκτητο που χτύπησαν – Τα οδήγησαν στο Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν κατέλαβαν δύο πλοία επειδή παραβίασαν τους θαλάσσιους κανόνες στα Στενά του Ορμούζ και τα μετέφεραν στις ιρανικές ακτές. Ανάμεσά τους και το ελληνόκτητο Epaminondas.

Σύμφωνα με όσα έχουν γνωστά, οι Φρουροί της Επανάστασης κατέλαβαν τα πλοία MSC Francesca και Epaminondas, για «λειτουργία χωρίς την απαιτούμενη άδεια και για χειραγώγηση συστημάτων πλοήγησης», προσθέτοντας ότι αυτό έθεσε σε κίνδυνο τη θαλάσσια ασφάλεια, αφού πρώτα επιτέθηκαν σε αυτά.

Σημειώνεται πως τουλάχιστον τρία φορτηγά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχουν δεχτεί πυρά στο Στενά του Ορμούζ σήμερα, Τετάρτη (22/4) σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλασσίου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (United Kingdom Maritime Trade Operations -UKMTO) και πηγές ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με την εταιρεία Ναυλιακής ασφάλειας Diaplous ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862, 6.673 TEU, έτος ναυπήγησης 1998), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των IRGC προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, ενώ σύμφωνα με την ίδια αναφορά, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Ship bridge takes heavy damage after being fired upon by IRGC gunboat.



Could be either of these:



EPAMINONDAS IMO: 9153862

EUPHORIA IMO: 9235828 https://t.co/m01RqTwB7H pic.twitter.com/VPkMNqGzdd — AtlasObserver (@AtlasObserver) April 22, 2026

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών UKMTO νωρίτερα είχε αναφέρει πως το Ιράν χτύπησε σήμερα (22.04.2026) το πλοίο 15 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά από τις ακτές του Ομάν, χωρίς να υπάρξει πρώτα προειδοποίηση μέσω του ασυρμάτου.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, περιπολικό των Φρουρών της Επανάστασης άνοιξε πυρ προκαλώντας σοβαρές ζημιές χωρίς καν να του δοθεί ο χρόνος να σταματήσει την πορεία του. Η επίθεση στο «EPAMINONDAS» έγινε με φορητό αντιαρματικό ρουκετοβόλο (RPG) και φορητό οπλισμό.

Στο μεταξύ και δεύτερο εμπορευματικό πλοίο χτυπήθηκε σήμερα (22.04.2026) από ιρανικά πυρά, όπως αναφέρει η βρετανική υπηρεσία θαλασσίων μεταφορών (UKMTO). Το MSC Francesca (11.660 TEU, κατασκευής 2008) παραμένει ακινητοποιημένο στην περιοχή, έπειτα από αποτυχημένη προσπάθεια διέλευσης έχει κατασχεθεί.

Τα δύο πλοία εντάσσονται σε έναν ευρύτερο κατάλογο τουλάχιστον οκτώ containerships της MSC που έχουν παγιδευτεί στον Περσικό Κόλπο από την έναρξη των εχθροπραξιών, καταδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη διαταραχή των θαλάσσιων logistics και την αυξανόμενη επιρροή των γεωπολιτικών εξελίξεων στη λειτουργία της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Το reuters εξάλλου μετέδωσε ότι και τρίτο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δέχτηκε πλήγμα από πυρά στα Στενά του Ορμούζ τo μεσημέρι της Τετάρτης (22.04.2026).

Πρόκειται για το πλοίο Euphoria, με σημαία Παναμά και ιδιοκτησία εταιρείας με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δέχθηκε επίθεση περίπου οκτώ ναυτικά μίλια δυτικά του Ιράν. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στο σκάφος.