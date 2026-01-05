Συμβαίνει τώρα:
Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε προσλήψεις 658 εκπαιδευτικών – Όλα τα ονόματα

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 12, έως και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου
Μαθητές στο σχολείο
EUROKINISSI / Φωτογραφία Τατιάνα Μπόλαρη

Εξακόσιοι πενήντα οκτώ (658) εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προσλαμβάνονται, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας τη Δευτέρα (05.01.2026) για τη Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2025 – 2026.

Ειδικότερα, από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για τη σχολική χρονιά 2025 – 2026, προσλαμβάνονται 658 εκπαιδευτικοί ως προσωρινοί αναπληρωτές.

(α) 387 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Γενική Εκπαίδευση ΕΔΩ

(β) 271 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση ΕΔΩ

Σημειώνεται ότι λόγω περιορισμένου ενδιαφέροντος από τους ενταγμένους στους πίνακες του ΑΣΕΠ υποψήφιους εκπ/κούς δεν κατέστη εφικτή η προγραμματισμένη κάλυψη 109 θέσεων (εκ των οποίων 92 κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων). Για την πλήρωση των θέσεων αυτών θα κινηθεί η διαδικασία έκδοσης Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες κατ’ άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 12 έως και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Ο πίνακας για την Πρωτοβάθμια ΕΔΩ

Ο πίνακας για την Δευτεροβάθμια ΕΔΩ

Ελλάδα
