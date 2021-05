Τις λεπτομέρειες για το «ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού» ανακοινώνει αυτή την ώρα ο αρμόδιος υπουργός, Χάρης Θεοχάρης, στο Σούνιο.

Στην ειδική εκδήλωση γίνεται και η παρουσίαση της φετινής καμπάνιας του ΕΟΤ από τον Γενικό Γραμματέα κ. Δημήτρη Φραγκάκη.

Όλα αυτά την ώρα που οι επιχειρήσεις του τουρισμού στην χώρα μας βρίσκονται σε… πυρετώδεις ρυθμούς για το άνοιγμα που γίνεται επίσημα τις επόμενες ώρες, με τις ελπίδες όλων να είναι πως το φετινό καλοκαίρι θα είναι καλύτερο από το περσινό, με «όπλο» βέβαια και τους εμβολιασμούς.

Στην εκδήλωση προβλήθηκε και μια σειρά από προωθητικά σποτ για τον τουρισμό, στα οποία πρωταγωνιστούν ξένοι πολίτες και τούς τίθεται η ερώτηση «τι θέλεις», με τις απαντήσεις τους να ποικίλλουν, μεταξύ της ιστορίας της Ελλάδας, των εκπληκτικών τοπίων, του φαγητού και όχι μόνο.

Όλα τα σποτ «κλείνουν» με το σύνθημα «All you want is Greece».

Δείτε την παρουσίαση όπως μεταδόθηκε ζωντανά

Θεοχάρης… με φόντο τον Ναό του Ποσειδώνα

«Ανοίγουμε την ελληνική τουριστική βιομηχανία, επαναφέρουμε την Ελλάδα ως έναν τόπο ταυτόσημο με τη φιλοξενία και την ασφάλεια», είπε ο υπουργός Τουρισμού με φόντο τον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο.

«Τιμάμε τη διαχρονικότητα της Ελλάδας και ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες όλων. Ανοίξαμε με αυστηρές διαδικασίες και υποδεχτήκαμε τους επισκέπτες με ασφάλεια. Γι’ αυτό η χώρα μας βραβεύτηκε ως πρωτοπόρος στο άνοιγμα του τουρισμού για το 2020», συνέχισε.

«Ο στόχος και το υπέρτατο καθήκον που είχαμε μπροστά μας πέρυσι ήταν να κρατήσουμε ζωντανό τον ελληνικό τουρισμό μέσα στη χειρότερη κρίση που θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί» τόνισε ακόμα ο κ. Θεοχάρης, τονίζοντας πως η Ελλάδα προβάλλεται σαν υπόδειγμα διαχείρισης της πανδημίας, σε σχέση και με τον τουρισμό.

Στοίχημα για τον τουρισμό η ασφάλεια

«Στην Ελλάδα έχουμε σχέδιο και ξέρουμε να το υλοποιούμε. Μεγάλο μας στοίχημα δεν είναι να αναδεικνύουμε μόνο τη φυσική ομορφιά της χώρας, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και όλα αυτά που μας κάνουν ξεχωριστούς» είπε, και τόνισε πως η ασφάλεια είναι κεντρικός πυλώνας του τουρισμού για το 2021.

«Οι προτεραιότητες έχουν ανατραπεί στη ζωή όλων μας και αυτό επηρεάζει και τον τουρισμό. Ανοίγουμε πανιά με ασφάλεια. Οφείλουμε αυτή την προσπάθεια και την επιτυχία στους ανθρώπους του ελληνικού τουρισμού, σε κάθε Έλληνα και Ελληνίδα» συνέχισε ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης.

Έτσι ανοίγει ο τουρισμός – Όλα τα μέτρα

Τα μέτρα με τα οποία ανακοίνωσε ο κ. Θεοχάρης ότι ανοίγει ο τουρισμός είναι:

1. Πρωτόκολλο εισόδου στην χώρα:

Συμπλήρωση του PLF μία ημέρα πριν την αναχώρηση

Πιστοποιητικό εμβολιασμού

PCR test έως και 72 ώρες πριν

Πιστοποιητικό ανάρρωσης

Ενεργοποίηση του Green Pass από 01/06

2. Λειτουργία Συστήματος Στοχευμένης Δειγματοληψίας, στηριζόμενο στο EVA, με rapid test

3. Πλέγμα ξενοδοχείων καραντίνας σε 35 σημεία της επικράτειας επί τη βάσει των πυλών εισόδου και των κρουσμάτων του 2020.

4. Εφαρμογή των νέων πρωτοκόλλων δραστηριοτήτων στον τουρισμό

5. Επιτάχυνση των εμβολιασμών στην επικράτεια, ώστε να αναπτυχθεί ένα τείχος προστασίας του γενικού πληθυσμού και των εργαζομένων.

Έλεγχοι

Παράλληλα, στα αεροδρόμια θα διενεργούνται στοχευμένες δειγματοληψίες με rapid test, όπως πέρυσι, ανάλογα με το επιδημιολογικό φορτίο της χώρας, από την οποία θα έρχονται οι τουρίστες.

Στο ίδιο πλαίσιο, έχει δοθεί ήδη η λίστα με τα ξενοδοχεία καραντίνας σε 35 σημεία της επικρατείας, ανάλογα με τον όγκο των τουριστών που θα δέχεται η κάθε περιοχή, ενώ θα τεθούν σε ισχύ και νέα πρωτόκολλα σε όλες τις δραστηριότητες του τουρισμού.

Αναλυτικά, τα υγειονομικά πρωτόκολλα στα ξενοδοχεία προβλέπουν τα εξής:

Προσωπικό με γάντια και μάσκα

Αντισηπτικά σε κάθε δωμάτιο

Σε περίπτωση κρούσματος το δωμάτιο θα πρέπει να μένει κενό για 24 ώρες και να απολυμαίνεται.

Σε ό,τι αφορά στους χώρους εστίασης μέσα στα ξενοδοχεία, θα επιτρέπονται μόνο μπουφές και «αλα καρτ» εστιατόρια.

Τουρισμός: Γερμανικά «μάτια» στην Ελλάδα – Εγκώμια για τους εμβολιασμούς και «διαφήμιση»

Εν τω μεταξύ, τα γερμανικά ΜΜΕ εξακολουθούν να καλύπτουν το επικείμενο άνοιγμα του ελληνικού Τουρισμού, ενώ η υπό προϋποθέσεις κατάργηση της υποχρεωτικής καραντίνας για όσους επιστρέφουν στην Γερμανία δημιουργεί κλίμα προσμονής για διακοπές.

Ο ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός RTL σε εκτενές ρεπορτάζ για την σταδιακή χαλάρωση των μέτρων στους τουριστικούς προορισμούς, παρουσιάζει την Ελλάδα και την Ισπανία ως «άγκυρες» του τουριστικού κλάδου.

«Η ταξιδιωτική βιομηχανία επικεντρώνεται επί του παρόντος σε δύο χώρες, την Ελλάδα και την Ισπανία», αναφέρει ο ειδικός του σταθμού για θέματα Τουρισμού, Ραλφ Μπένκε: «Η Ελλάδα ήταν πέρυσι ένας από τους νικητές της σεζόν και τα πήγε πολύ καλά, παρ’ όλο που ήταν χρονιά με κορονοϊό.

Η τουριστική βιομηχανία βασίζεται απολύτως στην Ελλάδα και την Ισπανία. Είναι οι δύο άγκυρες του κλάδου, όπου υπάρχουν πάρα πολλά ξενοδοχεία και όπου αντιλαμβάνεται κανείς ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες. Και αυτό είναι σημαντικό για τους ανθρώπους, προκειμένου να γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποια δυνατότητα επιλογής», επισημαίνει ο κ. Μπένκε και εξηγεί ότι «στην Ελλάδα η προοπτική είναι τόσο καλή επιπλέον επειδή η κυβέρνηση καταβάλλει έντονη προσπάθεια να εμβολιαστούν οι κάτοικοι στα τουριστικά νησιά, αλλά και οι εργαζόμενοι στον Τουρισμό». Ο ίδιος ωστόσο, απευθυνόμενος στους υποψήφιους τουρίστες, προειδοποιεί ότι ούτε το φετινό καλοκαίρι θα είναι όπως παλιότερα. «Δεν θα πρόκειται για διακοπές όπως τις γνωρίζαμε, για αυτό θα πρέπει κανείς να ενημερώνεται», τονίζει.

Πώς παρουσιάζεται η Ελλάδα

Στο ρεπορτάζ αναφέρεται ακόμη ότι στην Ελλάδα οι αριθμοί των κρουσμάτων είναι ακόμη υψηλοί, αλλά εμβολιάζονται όλο και περισσότεροι άνθρωποι. «Ειδικά τα νησιά, που είναι δημοφιλή στους τουρίστες, αποτελούν το επίκεντρο της εκστρατείας εμβολιασμού», ο οποίος, όπως αναφέρει το Δίκτυο RND, θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου. Στην έρευνα του RTL επισημαίνεται ακόμη ότι οι προβλέψεις των ειδικών είναι φέτος αρνητικές για την Τουρκία, την Βουλγαρία και την Αίγυπτο, αλλά και για την Κροατία.

Στην ανταπόκριση του RND παρατίθενται όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με το άνοιγμα του τουρισμού στην Ελλάδα, οι κανόνες που θα ισχύουν για την είσοδο στη χώρα, αλλά και όλα τα στοιχεία σχετικά με την λειτουργία των επιχειρήσεων εστίασης, των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων. Όπως επισημαίνεται, από αύριο ξεκινά και η TUI τις πτήσεις προς την Κρήτη, τη Ρόδο, την Κέρκυρα και την Κω. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και εδώ στον εμβολιασμό του πληθυσμού των νησιών, αλλά και στην εκτίμηση ότι μέχρι το τέλος Ιουνίου ο μισός πληθυσμός των ενηλίκων της χώρας αναμένεται να έχει εμβολιαστεί μία φορά και πάνω από το 30% δύο φορές.

Οι… ελπίδες της Bild και ο τουρισμός

Η εφημερίδα BILD, σε δημοσίευμα υπό τον τίτλο «Αυτό δίνει ελπίδα για διακοπές!», αναφέρεται στο υπό προετοιμασία γερμανικό ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, το πιστοποιητικό θα χρησιμεύει ως απόδειξη πλήρους προστασίας μέσω εμβολιασμού, ενώ θα μπορεί να παρουσιάζει και τα επίσημα αρνητικά αποτελέσματα εξετάσεων για κορονοϊό – αλλά όχι των αυτοδιαγνωστικών τεστ. Επιπλέον, η εφαρμογή CovPass για τα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα θα χρησιμεύει ως απόδειξη ανάρρωσης από την Covid-19.

Σύμφωνα με την BILD, το εγχείρημα βρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος και αναμένεται να είναι έτοιμο πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Δυσκολίες αναμένεται ωστόσο να παρουσιαστούν λόγω του γεγονότος ότι τα δεδομένα των πλήρως εμβολιασμένων Γερμανών δεν έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά, οπότε οι εμβολιασμένοι θα πρέπει πιθανότατα να προσέλθουν εκ νέου στο κέντρο εμβολιασμού προκειμένου να παραλάβουν τον ειδικό κωδικό, ο οποίος θα «διαβάζεται» από την εφαρμογή. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, κατά τον έλεγχο π.χ. σε αεροδρόμια, στην εφαρμογή θα εμφανίζεται μόνο ένα πράσινο ή κόκκινο σήμα με το ονοματεπώνυμο, χωρίς ωστόσο να δείχνει εάν η ανοσία του κατόχου οφείλεται σε εμβολιασμό, αρνητικό τεστ ή ανάρρωση από τη νόσο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Φωτογραφίες αρχείου: Intime.