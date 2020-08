Ενώ η NAVTEX εξέπνεε σήμερα, χωρίς το Oruc Reis να δείχνει σημάδια επιστροφής στη βάση του, η Άγκυρα παρέτεινε την ναυτική οδηγία κατά μία εβδομάδα!

Δείτε την σχετική ειδοποίηση για παράταση της NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1062/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUC REIS, ATAMAN AND CENGIZ HAN EXTENDED UNTIL 272059Z AUG 20 IN CURRENT AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.84 N – 030 06.78 E

33 41.25 N – 028 46.16 E

33 47.41 N – 028 21.48 E

33 53.37 N – 027 59.90 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 272059Z AUG 20

Γιατί ως τις 27 Αυγούστου; Ίσως γιατί συμπεριλαμβάνει δύο “ορόσημα”, που θα κρίνουν την μετέπειτα στάση της Τουρκίας.

Το πρώτο είναι την προσεχή Τρίτη, οπότε θα βρεθεί στην Αθήνα ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Χάικο Μάας, ο οποίος αμέσως μετά θα μεταβεί στην Άγκυρα για συνομιλίες με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Το δεύτερο “ορόσημο” που ίσως έπαιξε ρόλο στην παράταση της NAVTEX είναι το γεγονός ότι την Τετάρτη, 26 Αυγούστου, συζητείται και τίθεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής η συμφωνίας Ελλάδας – Αιγύπτου για την μερική οριοθέτηση ΑΟΖ, την οποία αρνείται η Τουρκία.

Πάντως με αυτό τον τρόπο, δηλαδή την παράταση της NAVTEX, η Τουρκία δείχνει να “καίει” και το σενάριο που μεταδόθηκε από ορισμένα μέσα ενημέρωσης περί έναρξης διερευνητικών συνομιλιών με την Ελλάδα.

Πηγή: OnAlert.gr