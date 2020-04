Αγωνία για την τύχη πέντε εκ των επιβαινόντων σε ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού του Καναδά, που το απόγευμα της Τετάρτης (29.04.2020) είχε απονηωθεί από τη φρεγάτα HMCS Fredericton η οποία βρίσκεται στα διεθνή ύδατα μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Η καναδική φρεγάτα ανήκει στη ΝΑΤΟϊκή δύναμη SNMG2 στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα.

Το ελικόπτερο χάθηκε από τα ραντάρ ενώ επιχειρούσε εντός του ιταλικού FIR.

Αργά το βράδυ υπήρξε η πληροφορία πως ένας από τους έξι στρατιωτικούς που βρίσκονταν στο ελικόπτερο είναι νεκρός, ενώ οι άλλοι πέντε συνεχίζουν να αγνοούνται.

Το ελικόπτερο συνετρίβη ανοιχτά της Κεφαλονιάς και ήδη οι ιταλικές αρχές έχουν εντοπίσει τα συντρίμμια του.

Μετά το σχετικό αίτημα που έγινε, με το πρώτο φως της μέρας ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού θα μεταβεί σε περιοχή περίπου 50 ναυτικά μίλια δυτικά της Κεφαλονιάς ή 20 μίλια εντός του FIR Ρώμης, για να συμμετάσχει στις έρευνες για τον εντοπισμό των επιβαινόντων καναδικού ελικοπτέρου Sikorsky CH-124 «Sea King».

Οι καναδικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έχασαν την επαφή με ελικόπτερο της φρεγάτας HMCS Fredericton, που συμμετέχει στη ΝΑΤΟϊκή άσκηση «Reassurance».

«Η επαφή χάθηκε με το αεροσκάφος καθώς συμμετείχε σε συμμαχικά γυμνάσια στα ανοικτά της Ελλάδας. Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Καθώς η κατάσταση ακόμη εξελίσσεται, δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες να δώσουμε αυτή τη στιγμή», ανέφεραν σε σύντομη ανακοίνωσή τους οι καναδικές ένοπλες δυνάμεις.

2/2 Search and rescue efforts are currently underway. As this is evolving, we have no further information to provide at this time.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό ανέφερε σε μήνυμά του στο twitter ενώ η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη, μόλις υπάρξουν νεότερα, θα ανακοινωθούν.

A Canadian helicopter involved in Op REASSURANCE with NATO allies has gone missing off the coast of Greece. I have spoken with Minister @HarjitSajjan, and search and rescue efforts are currently underway. Updates will be provided as soon as possible.