Τραγωδία με 4 νεκρές στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: Από τη χαρά στο πένθος – Θα ήταν 30 άτομα στη βάρδια αν δεν ήταν η κοπή της πίτας

Ήταν περίπου 4 η ώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας 26.01.2026, όταν μία έκρηξη σκόρπισε τον θάνατο και την καταστροφή στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Λίγες ώρες πριν, οι εργαζόμενοι στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα», δεν μπορούσαν να φανταστούν τι θα γινόταν το ίδιο βράδυ. Γελούσαν και διασκέδαζαν σε κέντρο, καθώς πραγματοποιούσαν την κοπή της πίτας χωρίς τίποτα να προοικονομεί την τραγωδία από την έκρηξη και τη φωτιά που ξέσπασε και συγκλόνισε τα Τρίκαλα αλλά και ολόκληρη την χώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα σε πολύ χαρούμενο κλίμα οι ιδιοκτήτες έλεγαν στους εργαζόμενους για το πόσο καλά πάει η εταιρεία και το όραμά τους, με τους υπαλλήλους να διασκεδάζουν σε πολύ όμορφο κλίμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την έκρηξη έχασαν τη ζωή τους 4 εργαζόμενες, ενώ ακόμη μία γυναίκα αγνοείται, με τις ελπίδες να μειώνονται όσο περνά η ώρα για την αγνοούμενη.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν ακόμη πέντε εργαζόμενοι και ένας πυροσβέστης. Σύμφωνα με πληροφορίες όλοι οι τραυματίες είναι καλά στην υγεία τους.

Οι εικόνες από το εργοστάσιο ανατριχιαστικές. Το επιβλητικό παλιό κτίριο της εταιρείας των γνωστών μπισκότων τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από έκρηξη που σημειώθηκε και ήταν τόσο ισχυρή που διέλυσε μέρος των εγκαταστάσεων, έπεσαν οι τοίχοι και η οροφή και το ένα κτίριο, έγινε δύο.

Οι 4 εργαζόμενες από τις 5 που αγνοούνταν βρέθηκαν νεκρές από την πυροσβεστική στο σημείο που έγινε η έκρηξη, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, όμως μία ακόμη γυναίκα έχει ανασυρθεί νεκρή. Η φωτιά ξεκίνησε από το υπόγειο του εργοστασίου, στο οποίο παρασκευάζονταν πτι-φουρ, βρώμη και δημητριακά.

Οι εικόνες από το σημείο ανατριχιαστικές. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες ενώ το επιβλητικό κτίριο των πολλων τετραγωνικών, έχει κοπεί στα δύο από την έκρηξη με την καταστροφή του από τις φλόγες να είναι ολοκληρωτική.

Ο δημοσιογράφος, Νίκος Σαλέπης, μιλώντας στο Mega, αποκάλυψε πως χθες Κυριακή 25.01.2026, οι υπάλληλοι της μπισκοτοβιομηχανίας είχαν την κοπή της πίτας, και για αυτόν τον λόγο, ήταν 13 οι εργαζόμενοι στη νυχτερινή βάρδια και όχι 30 που είναι κανονικά.

«Η πτέρυγα αυτή ήταν γραμμή παραγωγής και αποθήκες», ανέφερε ο Ντίνος Μπάρδας, περιφερειακός σύμβουλος Τρικάλων.

«Υπήρχε τόσο μεγάλο ωστικό κύμα που δεν θα μπορούσε να προέκυψε από μία φιάλη υγραερίου,ούτε από κάποια μικρή διαρροή, είπε ακόμη και τόνισε ότι θα πρέπει να περιμένουμε το πόρισμα των ερευνών», είπε ακόμη.

Αυτόπτης μάρτυρας και εργαζόμενος στο εργοστάσιο ανέφερε πως στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τα ακριβή αίτια της έκρηξης, ενώ ως πιθανές αιτίες εξετάζονται ουσίες όπως η αμμωνία και το προπάνιο. Αν και το εργοστάσιο είναι αρκετά έξω από τα Τρίκαλα, η ισχυρή έκρηξη ακούστηκε μέχρι την πόλη, περίπου 8 χιλιόμετρα μακριά.

Δυνάμεις της ΕΜΑΚ αλλά και εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού κλήθηκαν στο έκτο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Τρικάλων όπου εκτυλίσσεται η τραγωδία.

Στο σημείο επιχειρούν ακόμη 60 πυροσβέστες με 13 οχήματα, από όλη τη Θεσσαλία για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς, με την κοινωνία να παραμένει συγκλονισμένη από ένα από τα βαρύτερα εργατικά δυστυχήματα των τελευταίων ετών.

Οι σοροί μεταφέρονται για νεκροψία – νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, με τους συγγενείς να καλούνται για αναγνώριση.

Στο εργοστάσιο στελέχη των εγκληματολογικών εργαστηρίων της αστυνομίας προκειμένου να συλλέγουν υλικό για να πραγματοποιήσουν με τη σειρά τους έρευνα.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι να υπήρξε μεγάλη συγκέντρωση αερίων στο σύστημα λυμάτων του εργοστασίου με αποτέλεσμα να σημειωθεί κάποια ανάφλεξη και κατόπιν η έκρηξη.