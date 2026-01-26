Τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»: 4 νεκρές γυναίκες από τη μεγάλη φωτιά – Ακόμη μία αγνοείται

Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας 26.01.2026, στις εγκαταστάσεις τις μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα με 4 γυναίκες να εντοπίζονται νεκρές.

Η φωτιά ξέσπασε μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα και άφησε πίσω τις 4 νεκρές γυναίκες ενώ υπάρχει μεγάλη αγωνία για μία ακόμη γυναίκα που αγνοείται, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Την ώρα της φωτιάς, 5 γυναίκες είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενες, με την κατάληξη στις έρευνες για τον εντοπισμό τους παράλληλα με την κατάσβεση να είναι μοιραία για 4 τουλάχιστον.

Στα αριστερά βρισκόταν το κτίριο της αποθήκης και αμέσως μετά ξεκινούσε ο χώρος της παραγωγής. Η έκρηξη φαίνεται πως σημειώθηκε στο σημείο όπου λειτουργούσαν οι φούρνοι, οι οποίοι δούλευαν σε 24ωρη βάση.

H φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:00 τα ξημερώματα, έπειτα από εκκωφαντική έκρηξη σε κτίριο του εργοστασίου. Αυτόπτης μάρτυρας και εργαζόμενος στο εργοστάσιο ανέφερε πως στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τα ακριβή αίτια της έκρηξης, ενώ ως πιθανές αιτίες εξετάζονται ουσίες όπως η αμμωνία και το προπάνιο. Αν και το εργοστάσιο είνιαι αρκετά έξω από τα Τρίκαλα, η ισχυρή έκρηξη ακούστηκε μέχρι την πόλη.

Την ώρα της έκρηξης εργάζονταν συνολικά 13 άτομα στο εργοστάσιο. Συνολικά έξι άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Τουλάχιστον τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν έξω από το κτήριο εξαιτίας του ωστικού κύματος από την έκρηξη. Δύο εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα είναι καλά στην υγεία τους.

Δυνάμεις της ΕΜΑΚ αλλά και εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων κλήθηκαν στο έκτο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Τρικάλων όπου εκτυλίσσεται η τραγωδία.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων μεταφέρθηκαν τουλάχιστον επτά εργαζόμενοι, οι περισσότεροι για προληπτικούς λόγους. Συνολικά το 24ωρης λειτουργίας εργοστάσιο είχε 12 -13 εργαζόμενους την ώρα της έκρηξης.

Οι εικόνες από το σημείο ανατριχιαστικές. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες ενώ το επιβλητικό κτίριο των πολλων τετραγωνικών, έχει κοπεί στα δύο από την έκρηξη με την καταστροφή του από τις φλόγες να είναι ολοκληρωτική.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 15 οχήματα, από όλη τη Θεσσαλία.

Η ανακοίνωση της εταιρείας για τη φωτιά

«Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν. Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους. Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της πριν τον εντοπισμό των απανθρακωμένων σορών.