Τραγωδία στα Κρέστενα: Νεκρή 74χρονη που πήγε να μαζέψει μανταρίνια – Έπεσε και σκοτώθηκε

Η 74χρονη είχε υποστεί βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και παρέμεινε χωρίς επικοινωνία ενώ λίγη ώρα αργότερα το μεσημέρι του Σαββάτου κατέληξε
Ασθενοφόρο

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 74χρονη στο χωριό Καλυβάκια του Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων το Σάββατο (25.01.2026), όταν πήγε να μαζέψει μανταρίνια.

Η γυναίκα από τα Κρέστενα, επιχείρησε το πρωί να κόψει μανταρίνια αφού πρώτα σύμφωνα με πληροφορίες ανέβηκε σε κάποιο υπόστεγο, χρησιμοποιώντας και σκάλα πάνω σ’ αυτό.

Υπό συνθήκες που ερευνώνται από την αστυνομία, έπεσε στην προσπάθεια της αυτή και χτύπησε πολύ σοβαρά στο κεφάλι.

Βαριά τραυματισμένη αλλά χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα από το σύζυγό της που επέστρεψε στο σπίτι.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο που μετέφερε την 74χρονη στο νοσοκομείο Κρεστένων και από εκεί στο νοσοκομείο του Πύργου.

Η 74χρονη είχε υποστεί βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και παρέμεινε χωρίς επικοινωνία ενώ λίγη ώρα αργότερα το μεσημέρι του Σαββάτου κατέληξε.

Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει στο χωριό που βυθίστηκε στο πένθος ότι μία απλή καθημερινή συνήθεια κόστισε τη ζωή στην συγχωριανή τους.

