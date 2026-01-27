Τραγωδία στη βιομηχανία «Βιολάντα»: Θρήνος και αναπάντητα ερωτήματα για την έκρηξη – Εργαζομένη σώθηκε γιατί αρρώστησε ο γιος της

Βομβαρδισμένο τοπίο συνεχίζει και θυμίζει η βιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, μετά την φονική έκρηξη και τη φωτιά που προκάλεσε τον θάνατο 5 γυναικών και η οποία ακούστηκε έως 8 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο. Ολόκληρη η περιοχή έχει βυθιστεί στο πένθος από την απώλεια των 5 σκληρά εργαζομένων γυναικών, που επέλεγαν κάθε βράδυ να δουλεύουν ώστε να έχουν ελεύθερη την ημέρα τους για να προσέχουν τα παιδιά τους.

Οι επιζώντες της φονικής έκρηξης αναμένεται να καταθέσουν σήμερα (27.01.2026) ώστε να πέσει περισσότερο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα. Την ίδια ώρα, σήμερα ξεκινά και η απομάκρυνση των καμένων εγκαταστάσεων και των μπάζων από την κατεστραμμένη βιομηχανία της Βιολάντα.

Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται σε 2 σενάρια. Το πρώτο αφορά τη διαρροή προπανίου, ενός αερίου που δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμο σε περίπτωση διαρροής. Το δεύτερο που εξετάζουν οι αρχές είναι μήπως η έκρηξη προκλήθηκε από σκόνη αλευριού.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που δούλευαν το μοιραίο βράδυ, σώθηκαν από καθαρή τύχη γιατί είτε έκαναν διάλειμμα στον εξωτερικό χώρο της βιομηχανίας είτε βρίσκονταν λίγο πιο μακριά από το σημείο της έκρηξης και έτσι, από το ωστικό κύμα, εκτοξεύτηκαν μαζί με τα ντουβάρια μέτρα μακριά. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και αναπνευστικά προβλήματα.

Οι 5 άτυχες γυναίκες φέρεται πως πέθαναν ακαριαία. Από καθαρή τύχη δεν θρηνούμε περισσότερα θύματα, μιας και η βάρδια ήταν ελλιπής καθώς το προηγούμενο βράδυ είχε γίνει η κοπή της πίτας στη βιομηχανία.

Την ίδια ώρα, σοκάρει μαρτυρία εργαζόμενης, που αποκάλυψε στον ΣΚΑΪ πως συνάδελφός της αποφάσισε τελευταία στιγμή να μην πάει στην δουλειά γιατί ανέβασε πυρετό το παιδί της. «Με έσωσε ο γιος μου», φέρεται να είπε όταν έμαθε για την τραγωδία.

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι σε αυτήν την βάρδια ήταν γυναίκες, που επέλεγαν να δουλεύουν βράδυ ώστε να μπορούν να φροντίζουν τα παιδιά τους την υπόλοιπη ημέρα. Αν και οι αρχές επικεντρώνονται στην έκρηξη προπανίου, ακόμη δεν έχουν διαπιστωθεί τα αίτια της τρομακτικής έκρηξης και της τεράστιας φωτιάς που προκάλεσε.

Η θερμοκρασία έφτασε τους 1.000 βαθμούς Κελσίου, καίγοντας ακόμη και τον χάλυβα της βιομηχανίας, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει και μέρος της υποδομής.

Τα θύματα της τραγωδίας

Το πρώτο θύμα που έχει αναγνωριστεί είναι η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, από το Γαρδίκι Τρικάλων, μητέρα δύο παιδιών.

Ήταν ιδιαίτερα γνωστή στην περιοχή καθώς στο παρελθόν είχε κομμωτήριο.

Η δεύτερη είναι η 45χρονη Έλενη Κατσαρού από τον Γλίνο, η τρίτη η Σταυρούλα Μπουκοβάλα από την Καρδίτσα αλλά και η Αναστασία Νάσιου. Σύμφωνα με πληροφορίες οι πρώτες 3 εργαζόμενες της βιομηχανίας είναι μητέρες μικρών παιδιών.

Όλες σοροί που έχουν ανασυρθεί από τις κατεστραμμένες εγκαταστάσεις έχουν μεταφερθεί στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας, όπου οι συγγενείς δίνουν δείγμα DNA προκειμένου να γίνει η ταυτοποίησή τους.

Τα ντοκουμέντα που σοκάρουν

Ήταν λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα όταν ακούστηκε μία δυνατή έκρηξη μέχρι την πόλη. Το δάπεδο υποχώρησε, ο τοίχος εκσφενδονίστηκε και οι φλόγες τύλιξαν τα πάντα.

Έξι εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στα νοσοκομεία. Σώθηκαν μόνο όσοι είχαν βγει για διάλειμμα ή όσοι στέκονταν κοντά στην έξοδο.

O ήχος της έκρηξης έφτασε μέχρι και 8χλμ μακριά με το ντοκουμέντο του triakalazoom να μεταδίδει τον ήχο που άκουσαν κάτοικοι.

Στις 03:55:55 τα ξημερώματα της Δευτέρας, η πόλη των Τρικάλων συγκλονίστηκε και η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον εκκωφαντικό κρότο της έκρηξης.

Από τη σφοδρότητα της έκρηξης κατέρρευσε εντελώς ένας τοίχος με αποτέλεσμα το κτίριο να χωριστεί στα δύο.

Η έκρηξη στις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα» ακούστηκε σε πολύ μεγάλη απόσταση ενώ όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, ο ουρανός φωτίστηκε και η νύχτα έγινε μέρα!

Συγκεκριμένα, στο πρώτο βίντεο, το οποίο προέρχεται από κάμερα ασφαλείας επιχείρησης που βρίσκεται σε απόσταση 200 μέτρων από τις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα», φαίνεται μια τεράστια λάμψη να καλύπτει όλο το πλάνο.