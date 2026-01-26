Τραγωδία στη βιομηχανία «Βιολάντα»: Που στρέφονται οι έρευνες για την φονική έκρηξη – «Σώθηκαν όσοι ήταν κοντά στην έξοδο»

Θρήνος στα Τρίκαλα μετά την φονική έκρηξη στη βιομηχανία «Βιολάντα» τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/01/2025) που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες.

Οι αρχές από την πρώτη στιγμή ψάχνουν να βρουν τις αιτίες που οδήγησαν στην φονική έκρηξη στη «Βιολάντα» στα Τρίκαλα ενώ σε κατάσταση σοκ παραμένουν οι συγγενείς των θυμάτων και οι εργαζόμενοι στο στη βιομηχανία.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες στο μικροσκόπιο των ερευνών έχουν μπει αρχικά οι φούρνοι του εργοστασίου που έψηναν τα μπισκότα.

Κυρίως όμως οι τέσσερις δεξαμενές προπανίου έξω από τον χώρο και τροφοδοτούσαν με σύστημα σωληνώσεων την εγκατάσταση.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ του Star το πιο πιθανό σενάριο που εξετάζεται, ειναι πιθανότατα να υπήρξε διαρροή προπανίου, που είναι ισχυρό εκρηκτικό, άχρωμο, άγευστο και άοσμο.

Έτσι, δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή η διαρροή του.

Οι ειδικοί δεν αποκλείουν ακόμα και το ενδεχόμενο η έκρηξη να οφείλεται σε σκόνη αλευριού.

Ωστόσο αυτό που δεν μπορούν ακόμη να καταλάβουν οι ειδικοί είναι τι προκάλεσε την έκρηξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr οι εγκαταστάσεις διέθεταν ανιχνευτές διαρροής ωστόσο το συγκεκριμένο αέριο «κάθεται» χαμηλά και υπάρχει το ενδεχόμενο να μην ανιχνεύθηκε.

Αύριο Τρίτη 27 Ιανουαρίου αναμένεται να δώσουν κατάθεση οι διασωθέντες και θα περιγράψουν τι έγινε τα τελευταία λεπτά πριν την έκρηξη αλλά και τη στιγμή που έγινε το μπαμ.

Επίσης οι αστυνομικοί από τα εγκληματολογικά Θεσσαλονίκης θα προσπαθήσουν να πάρουν δείγματα από το σημείο της τραγωδίας για χημική ανάλυση.

Θερμοκρασία άνω των 1.000 βαθμών Κελσίου από τη φωτιά – Έλιωσε και ο χάλυβας

Να σημειωθεί πως από τη φωτιά που ακολούθησε της έκρηξης αναπτύχθηκε θερμοκρασία άνω των 1.000 βαθμών Κελσίου. Είναι ενδεικτικό ότι έλιωσε ο χάλυβας, ενώ κατέρρευσε μέρος της υποδομής τόσο από την έκρηξη, όσο και από τη θερμοκρασία που αναπτύχθηκε.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις για όλα τα ερωτήματα θα δοθούν μετά την αυτοψία στο χώρο και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, ενώ έχουν οριστεί και πραγματογνώμονες από την Αθήνα και συγκεκριμένα ένας ηλεκτρολόγος, ένας χημικός και ένας πυροτεχνουργός, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους μετά την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν στον χώρο.

«Τεράστιο ωστικό κύμα»

H αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή κάνει λόγο για «τεράστιο ωστικό κύμα» από την έκρηξη που προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά.

Όπως πρόσθεσε «οι εργαζόμενοι που κατάφεραν να σωθούν, όσοι ήταν κοντά στην έξοδο, μου περιγράφουν ότι έγινε μια ισχυρή έκρηξη και το ωστικό κύμα ήταν τόσο μεγάλο που δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να σώσουν και τους υπόλοιπους από το εργοστάσιο. Είναι σοκαρισμένοι».

Κατά την αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων «οι κάτοικοι των χωριών που βρίσκονται 7 με 8 χιλιόμετρα μακριά από το εργοστάσιο φοβήθηκαν και νόμιζαν ότι έπεσε βόμβα στο χωριό τους. Έτριζαν τα τζάμια των σπιτιών τους και σηκώθηκαν πανικόβλητοι από τα κρεβάτια τους».

Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Η τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα», θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερη καθώς στη νυχτερινή βάρδια χθες, εργάζονταν οι μισοί εργαζόμενοι λόγω της κοπής της πίτας της επιχείρησης το προηγούμενο βράδυ.

Οι 3 από τις 5 νεκρές εργαζόμενες γυναίκες, ήταν μητέρες μικρών παιδιών και είχαν επιλέξει τη νυχτερινή βάρδια για να μπορούν την ημέρα να είναι με τα παιδιά τους.

Επέστρεφαν στο σπίτι το πρωί, τα πήγαιναν στο σχολείο, μαγείρευαν, ξεκουράζονταν και περίμεναν τα παιδιά να σχολάσουν.

Η Σταυρούλα Μπουκουβάλα από την Καρδίτσα ήταν μητέρα 3 παιδιών.

«Δέκα χρόνια έχει σίγουρα που δούλευε εκεί πέρα. Είναι πολύ καλή γυναίκα, έχει τρία παιδιά, το ένα σπούδαζε, το άλλο το κορίτσι ήταν εδώ στο σπίτι και είχε και το μικρότερο τρίτη λυκείου», λέει συγγενής της.

Η 45χρονη Έλενα Κατσαρού από το χωριό Γλίνος, 45 χρόνων, ήταν μητέρα ενός 13χρονου αγοριού. Στο εργοστάσιο δούλευε και η μητέρα της. Δούλευαν αντίθετες βάρδιες για να μένει πάντα κάποια με το παιδί.

«Είχε τώρα 4-5 χρόνια, δούλευε νύχτα γιατί κοιτούσαν το παιδί μαζί με τον άντρα της. Ένα αγοράκι έχει. Την ημέρα κοίταζε το παιδί και ο άντρας της δούλευε την ημέρα και αυτό γινόταν», είπε ο θείος του θύματος.

Η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, από το Γαρδίκι Τρικάλων, μητέρα 2 παιδιών. Και η Αναστασία Νάσιου, από το Γριζάνο Φαρκαδόνας.

Το χρονικό της φρίκης

Ήταν λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα, όπου έμεναν μόνο λίγες ώρες για να σχολάσουν. Μία δυνατή έκρηξη ακούστηκε μέχρι την πόλη. Το δάπεδο υποχώρησε, ο τοίχος εκσφενδονίστηκε και οι φλόγες τύλιξαν τα πάντα.

Έξι εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στα νοσοκομεία. Σώθηκαν μόνο όσοι είχαν βγει για διάλειμμα ή όσοι στέκονταν κοντά στην έξοδο.

Ηχητικό ντοκουμέντο με την έκρηξη να ακούγεται από 8χλμ μακριά

O ήχος της έκρηξης ακούστηκε μέχρι και 8χλμ μακριά με το ντοκουμέντο του triakalazoom να μεταδίδει τον ήχο που άκουσαν κάτοικοι.

Στις 03:55:55 τα ξημερώματα της Δευτέρας, η πόλη των Τρικάλων συγκλονίστηκε και η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον εκκωφαντικό κρότο της έκρηξης.

Από τη σφοδρότητα της έκρηξης κατέρρευσε εντελώς ένας τοίχος με αποτέλεσμα το κτίριο να χωριστεί στα δύο.

Βίντεο ντοκουμέντο με μια τεράστια λάμψη να καλύπτει τα πάντα

Η έκρηξη στις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα» ακούστηκε σε πολύ μεγάλη απόσταση ενώ όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, ο ουρανός φωτίστηκε και η νύχτα έγινε μέρα!

Συγκεκριμένα, στο πρώτο βίντεο, το οποίο προέρχεται από κάμερα ασφαλείας επιχείρησης που βρίσκεται σε απόσταση 200 μέτρων από τις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα», φαίνεται μια τεράστια λάμψη να καλύπτει όλο το πλάνο.

Η ώρα ήταν 3.54 σήμερα (26/1/26) το πρωί όταν η παλιά πτέρυγα του εργοστασίου κατέρρευσε από την ισχυρή έκρηξη και αμέσως ξέσπασε πυρκαγιά με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες και κάποιοι άλλοι άνθρωποι να τραυματιστούν.