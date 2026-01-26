Συμβαίνει τώρα:
Τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»: Το επικίνδυνο αέριο που μετέτρεψε σε παγίδα θανάτου το υπόγειο της επιχείρησης

Δεν αποκλείεται να υπήρχε μεγάλη συγκέντρωση αερίου, πιθανότατα μεθανίου, στο σύστημα λυμάτων του εργοστασίου με αποτέλεσμα να υπάρξει ανάφλεξη
φωτιά - τρίκαλα
ΜΕΓΑΛΗ ΦΩΤΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ "ΒΙΟΛΑΝΤΑ" ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ / ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ/EUROKINISSI

Η ανείπωτη τραγωδία που εκτυλίχθηκε στο εργοστάσιο παραγωγής των μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα έχει βυθίσει στο πένθος την χώρα μας, αφού άφησε πίσω της 4 νεκρές γυναίκες, ενώ υπάρχει μεγάλη αγωνία για μία ακόμη εργαζόμενη που αγνοείται μετά την φονική φωτιά.

Το εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα δεν είχε μόνο ένα κτίριο. Η έκρηξη και φωτιά φαίνεται πως σημειώθηκε στο σημείο όπου λειτουργούσαν οι φούρνοι και το παρασκευαστήριο οι οποίοι δούλευαν σε 24ωρη βάση. Σε αυτό το κτίριο φαίνεται πως σημειώθηκε η μεγάλη έκρηξη που παρέσυρε στον θάνατο τις 4 εργαζόμενες, ενώ η 5η εξακολουθεί να αγνοείται.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για διαρροή αερίου στο υπόγειο του κτιρίου. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να υπήρχε μεγάλη συγκέντρωση αερίου, πιθανότατα μεθανίου, στο σύστημα λυμάτων του εργοστασίου με αποτέλεσμα να υπάρξει ανάφλεξη. 

Το thesspost.gr δίνει μια διαφορετική διάσταση σημειώνοντας πως εργοστάσια με μεγάλες ποσότητες παραγωγής όπως αυτό της «Βιολάντας», δεν χρησιμοποιούν εύφλεκτα υλικά. Αντιθέτως για τη γραμμή παραγωγής το υγραέριο είναι η κυριότερη πηγή ενέργειας, με τα αίτια της έκρηξης να βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο ειδικών αναλυτών και ειδικών πραγματογνωμώνων.

Ο μηχανολόγος – μηχανικός Βασίλης Παπαδόπουλος, μίλησε στο thesspost.gr και υποστήριξε ότι οι δεξαμενές υγραερίου που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα εργοστάσια είναι πάνω από 20 – 30 κυβικά μέτρα. Εκείνος εκτιμά ότι η συγκέντρωση μεγάλης ποσότητας υγραερίου στο υπόγειο της επιχείρησης είναι το επικρατέστερο σενάριο.

«Αρκεί και ένας… διακόπτης για να γίνει η έκρηξη»

Όπως ενημέρωσε ο Βασίλης Παπαδόπουλος: «Για να γίνει έκρηξη πρέπει να υπάρχουν εύφλεκτα υλικά στον χώρο. Αυτά τα εργοστάσια δεν διαθέτουν εύφλεκτα υλικά – χρησιμοποιούν υγραέριο. Το υγραέριο επειδή είναι βαρύτερο από τον αέρα, συγκεντρώνεται στα χαμηλότερα σημεία.

Όταν συγκεντρωθεί μία συγκεκριμένη ποσότητα, τότε αρκεί ακόμη και ένα άνοιγμα του διακόπτη, μια στιγμιαία επαφή για να γίνει η έκρηξη. Είναι η λεγόμενη υποηχητική έκρηξη. Ακολουθεί το ωστικό κύμα και η φωτιά – εξαιτίας του εκρηκτικού μείγματος», σημειώνει.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στο εργοστάσιο «Βιολάντα» κλήθηκε και το Τμήμα Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμών (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ώστε να συνδράμει στις έρευνες.

Ελλάδα
