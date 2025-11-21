Ελλάδα

Τραγωδία στον Πειραιά: 13χρονη μαθήτρια πνίγηκε από την τροφή της σε ειδικό σχολείο

Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή
Κλαούντιο Σούμπασι

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στον Πειραιά όταν μια 13χρονη μαθήτρια έχασε τη ζωή της σε ειδικό σχολείο από τροφή.

Η 13χρονη μαθήτρια που φοιτούσε στο 2ο ειδικό σχολείο του Πειραιά πνίγηκε από τροφή λίγο πριν τις 10:00 το πρωί της Παρασκευής (21.11.25). Αμέσως δίπλα της έσπευσε μια νοσηλεύτρια που υπάρχει στο σχολείο, η οποία της έκανε ΚΑΡΠΑ, προκειμένου να την επαναφέρει στη ζωή.

Όταν έφτασε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το κοριτσάκι δεν είχε τις αισθήσεις του και οι διασώστες γρήγορα τη μετέφεραν στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας όπου οι γιατροί προσπάθησαν να το επαναφέρουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κοριτσάκι, κατά τη διάρκεια του γεύματος στο σχολείο, υπέστη ανακοπή καθώς έφραξαν οι αεραγωγοί του.

 Η αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή του διευθυντή του σχολείου και ενός δασκάλου.

«Τα παιδιά τρώνε σε εσωτερικό χώρο και με επίβλεψη βοηθού. Υπάρχουν κοπέλες οι οποίες έχουν την ευθύνη ενός αριθμού παιδιών, δεν ξέρω για πόσα παιδιά είναι η κάθε βοηθός. Τα πάνε και μάλιστα και στην τουαλέτα. Εμένα το δικό μου το παιδί είχε χτυπήσει. Ένα κοριτσάκι το είχε σπρώξει με φόρα και είχε χτυπήσει. Το μάτι του μαύρισε ενώ στο κεφάλι του είχε βγάλει καρούμπαλο», λέει μητέρα που το παιδί της φοιτά στο συγκεκριμένο ειδικό σχολείο.

