Τραγωδία στον Πειραιά: Καρέ καρέ οι στιγμές αγωνίας για να σωθεί η 13χρονη μαθήτρια που πνίγηκε στο ειδικό σχολείο

Στο βίντεο που παρουσιάζει το newsit.gr, μια μηχανή της ομάδας ΔΙΑΣ θα μπει ανάποδα στην οδό Παλαμηδίου ενώ μία μηχανή του ΕΚΑΒ και ένα ασθενοφόρο καταφτάνουν στο σημείο με μεγάλη ταχύτητα
Η 13χρονη που έχασε τη ζωή της στο ειδικό σχολείο στον Πειραιά
Το ασθενοφόρο που φτάνει στο ειδικό σχολείο για την 13χρονη
Κλαούντιο Σούμπασι

Οι στιγμές αγωνίας αλλά και οι υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σωθεί η 13χρονη μαθήτρια του ειδικού σχολείου στον Πειραιά καταγράφονται σε βίντεο αλλά και από τις μαρτυρίες των ανθρώπων που βρέθηκαν στο τραγικό περιστατικό το πρωί της Παρασκευής (21.11.25).

Όλα φαίνεται να συνέβησαν κατά τη διάρκεια του δεκατιανού όταν η μαθήτρια μαζί με τους υπόλοιπους συμμαθητές της βρίσκονταν σε εσωτερικό χώρο του σχολείου προκειμένου να γευματίσουν.

Το κοριτσάκι κατά τη διάρκεια του φαγητού και γύρω στις 09:40 το πρωί φαίνεται να πνίγηκε και αμέσως, όπως τουλάχιστον υποστηρίζει το υπουργείο Παιδείας, ο δάσκαλος, ο σχολικός νοσηλευτής και βοηθητικό προσωπικό του σχολείου προσπάθησαν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην 13χρονη έγινε ΚΑΡΠΑ ενώ γρήγορα στο σημείο έφτασαν άνδρες της ελληνικής αστυνομίας αλλά και οι διασώστες του ΕΚΑΒ.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που παρουσιάζει το newsit.gr, μια μηχανή της ομάδας ΔΙΑΣ θα μπει ανάποδα στην οδό Παλαμηδίου για να ανοίξει τον δρόμο στο ασθενοφόρο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μία μηχανή του ΕΚΑΒ και ένα ασθενοφόρο θα φτάσουν στο σημείο με μεγάλη ταχύτητα και θα μπουν στο προαύλιο του σχολείου.

Πίσω από όλους τους παραπάνω τρέχουν αστυνομικοί για να βοηθήσουν τους διασώστες ενώ δεν είναι λίγοι οι κάτοικοι της περιοχής που έχουν βγει στους δρόμους για να δουν τι συμβαίνει.

 

Το κοριτσάκι όταν έφτασε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ δεν είχε  τις αισθήσεις του ενώ γρήγορα μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας όπου οι γιατροί προσπάθησαν να το επαναφέρουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα της 13χρονης έχει πεθάνει και την κηδεμονία της είχε ο πατέρας της. Η 13χρονη πνίγηκε από τροφή και μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας όπου άφησε την τελευταία της πνοή

To 2o ειδικό σχολείο στον Πειραιά
Το 2ο ειδικό σχολείο στον Πειραιά όπου φοιτούσε η 13χρονη μαθήτρια που πνίγηκε από τροφή

Κάτοικος της περιοχής που βρέθηκε έξω από το σχολείο τη στιγμή που είχαν κινητοποιηθεί οι πάντες για να σωθεί η 13χρονη, που αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, μιλάει στο newsit.gr:

«Ήρθε η αστυνομία πολύ γρήγορα και έκλεισε τον δρόμο. Αμέσως έφτασε και το ασθενοφόρο. Κρίμα για το παιδί που έχασε τη ζωή του». 

