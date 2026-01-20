Τραβούν ξανά χειρόφρενο τα ταξί: Νέα 48ωρη απεργία απο σήμερα ανακοίνωσε ο ΣΑΤΑ

Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρούν οι οδηγοί ταξί της Αττικής σήμερα Τρίτη (20.01.2026) και αύριο Τετάρτη (21.012026), όπως έχει ανακοινώσει το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ). Η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 6:00 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 6:00 το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τους οδηγούς ταξί, συγκεκριμένες διατάξεις νομοσχεδίου που διέρρευσαν τις τελευταίες ημέρες αποτελούν, όπως αναφέρουν, σοβαρή απειλή για την επιβίωση του κλάδου και έτσι συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις τους με νέα 48ωρη απεργία.

Οι οδηγοί ταξί αντιδρούν ιδιαίτερα στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης, την οποία χαρακτηρίζουν οικονομικά ασύμφορη και πρακτικά δύσκολη στην παρούσα φάση. Ζητούν την άμεση απόσυρση της σχετικής ρύθμισης και τη θέσπιση ενός ρεαλιστικού μεταβατικού σταδίου, ώστε η μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα να γίνει σταδιακά έως το 2035.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

«Συνάδελφοι, η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επιλέγει για ακόμη μία φορά τον δρόμο της αδιαφάνειας, της απαξίωσης και της σύγκρουσης με τον κλάδο των ταξί.

Τα αιτήματά μας:

Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.

Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.

Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).

Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.

Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Το Υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει. Απλά ψεύδεται – Απλά Επιβάλλει

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι:

στην απαξίωση του επαγγέλματος,

στην προχειρότητα της νομοθέτησης,

στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς.

Το ταξί δεν σιωπά – Το ταξί απαντά

Καλούμε όλους τους συναδέλφους, ιδιοκτήτες, οδηγούς, εκμεταλλευτές, επενδυτές, και εμπόρους να δώσουν μαζικό, αγωνιστικό, αποφασιστικό “παρών”:

Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 στις 10 το πρωί στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

Ενημέρωση για το σχέδιο νόμου

Εκεί θα παρουσιαστούν:

τα πραγματικά σημεία του νομοσχεδίου που διέρρευσε,

οι επιπτώσεις του στον κλάδο,

οι επόμενες αγωνιστικές κινήσεις.

Δεν είναι ώρα για εφησυχασμό.

Δεν είναι ώρα για αυταπάτες.

Είναι ώρα για ενότητα, παρουσία και φωνή.

Όσοι νομίζουν ότι μπορούν να αποφασίζουν για το ταξί πίσω από κλειστές πόρτες, θα μας βρουν μπροστά τους.

Ο αγώνας είναι υπόθεση όλων

Κανείς απών

Κανείς θεατής».