Απεργία ταξί: Νέο 48ωρο χειρόφρενο στην Αττική από τις 6 το πρωί της Τρίτης έως την ίδια ώρα την Πέμπτη

Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρούν οι οδηγοί ταξί της Αττικής την Τρίτη (20.01.2026) και την Τετάρτη (21.01.2026), όπως ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ). Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 6 το πρωί της Τρίτης και θα ολοκληρωθεί στις 6 το πρωί της Πέμπτης.

Η απεργία στα ταξί είχε προαναγγελθεί μετά την ολοκλήρωση της τριήμερης κινητοποίησης της προηγούμενης εβδομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ανακοίνωσή του, το ΣΑΤΑ παραθέτει τα αιτήματα του κλάδου και καλεί τους επαγγελματίες του ταξί σε συγκέντρωση την Τρίτη στις 10 το πρωί στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

Εκεί, όπως αναφέρεται, θα παρουσιαστούν στοιχεία για το σχέδιο νόμου που αφορά τον κλάδο και οι επόμενες κινήσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) για την απεργία:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Συνάδελφοι, η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επιλέγει για ακόμη μία φορά τον δρόμο της αδιαφάνειας, της απαξίωσης και της σύγκρουσης με τον κλάδο των ταξί. Τα αιτήματά μας:

Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.

Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.

Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).

Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.

Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Το Υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει. Απλά ψεύδεται – Απλά Επιβάλλει

Οι απεργιακές κινητοποίησεις των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι:

στην απαξίωση του επαγγέλματος,

στην προχειρότητα της νομοθέτησης,

στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς.

Το ταξί δεν σιωπά – Το ταξί απαντά

Καλούμε όλους τους συναδέλφους, ιδιοκτήτες, οδηγούς, εκμεταλλευτές, επενδυτές, και εμπόρους να δώσουν μαζικό, αγωνιστικό, αποφασιστικό “παρών”:

Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 στις 10 το πρωί στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

Ενημέρωση για το σχέδιο νόμου

Εκεί θα παρουσιαστούν:

τα πραγματικά σημεία του νομοσχεδίου που διέρρευσε,

οι επιπτώσεις του στον κλάδο,

οι επόμενες αγωνιστικές κινήσεις.

Δεν είναι ώρα για εφησυχασμό.

Δεν είναι ώρα για αυταπάτες.

Είναι ώρα για ενότητα, παρουσία και φωνή.

Όσοι νομίζουν ότι μπορούν να αποφασίζουν για το ταξί πίσω από κλειστές πόρτες, θα μας βρουν μπροστά τους.

Ο αγώνας είναι υπόθεση όλων

Κανείς απών

Κανείς θεατής».

Θεσσαλονίκη: Χωρίς ταξί την Τετάρτη

Χωρίς ταξί θα είναι την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου η Θεσσαλονίκη. Το ΔΣ του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης αποφάσισε ομόφωνα να προκηρύξει 24ώρη απεργία από τις 05:00 το πρωί της Τετάρτης μέχρι της 05:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Σωματείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κύρια αιτήματα είναι η ηλεκτροκίνηση, οι υπέρογκες χρεώσεις στο p5 του αεροδρομίου, η αλλαγή ποινικού μητρώου, η μόνιμη διέλευση των ταξί από τις λεωφορειογραμμές, η άρση της τεμαρκτής φορολόγησης και η πάταξη της υποκλοπής, όπως τη χαρακτηρίζουν, μεταφορικού έργου.

Στις 10:30 το πρωί της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση με τα ταξί στην οδό Αντώνη Τρίτση , στο γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ (Παλατάκι)

Θα ακολουθήσει πορεία στο Αεροδρόμιο και στην συνέχεια στο Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης.