Tripadvisor: Δυο ελληνικές παραλίες ανάμεσα στις 25 καλύτερες του κόσμου

Η καλύτερη παραλία στον κόσμο, αφού είναι πρώτη στη λίστα του Tripadvisor, είναι η Ντο Σάντσο στη Βραζιλία. Ακολουθούν παραλίες από την Κούβα, την Αρούμπα, το Μεξικό, τη Φλοριντα και τη Τζαμάικα μεταξύ άλλων.

Η λιμνοθάλασσα του Μπάλου, στον Κίσσαμο Χανίων είναι στη 15η θέση της λίστας, ενώ το Ελαφονήσι, επίσης στα Χανιά, είναι στην 21η θέση.

Ελληνικά… πλασαρίσματα υπάρχουν και στη λίστα με τις 25 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης. Εκτός από τον Μπάλο και το Ελαφονήσι (5η και 7η θέση αντίστοιχα), στις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης είναι και το Κλέφτικο, στη Μήλο αλλά και η παραλία Σίμος στην Ελαφόνησο.

Όλη η λίστα με τις καλύτερες παραλίες στον κόσμο

1. Baia do Sancho, Φερνάντο ντε Νορόνια, Βραζιλία

2. Varadero Beach, Βαραντέρο, Κούβα

3. Eagle Beach, Παλμ/Ιγκλ Μπιτς, Αρούμπα

4. La Concha Beach, Σαν Σεμπαστιάν – Ντονόστια, Ισπανία

5. Grace Bay Beach, Προβιντενσιάλες, Τερκς και Κέικος

6. Clearwater Beach, Κλιαργουότερ, Φλόριντα

7. Spiaggia dei Conigli, Λαμπεντούσα, Islands of Sicily

8. Seven Mile Beach, Σέβεν Μάιλ Μπιτς, Γκραντ Κέιμαν

9. Playa Norte, Ίσλα Μουχέρες, Μεξικό

10. Seven Mile Beach, Νεγκρίλ, Τζαμάικα

11. Falésia Beach, Olhos de Agua, Πορτογαλία

12. Prainhas do Pontal do Atalaia, Arraial do Cabo, Βραζιλία

13. Playa de Ses Illetes, Φορμεντέρα, Βαλεαρίδες Νήσοι

14. Ka’anapali Beach, Λαχάινα, Χαβάη

15. Λιμνοθάλασσα Μπάλου, Κίσσαμος, Ελλάδα

16. Radhanagar Beach, Νήσος Χάβελοκ, Νησιά Ανταμάν και Νικομπάρ

17. Playa Manuel Antonio, Εθνικό Πάρκο Μανουέλ Αντόνιο, Κόστα Ρίκα

18. Manly Beach, Σίδνεϊ, Αυστραλία

19. Kelingking Beach, Nusa Penida, Μπαλί

20. Bournemouth Beach, Μπόρνμουθ, Ηνωμένο Βασίλειο

21. Παραλία Ελαφονήσι, Ελαφονήσι, Ελλάδα

22. Fig Tree Bay, Πρωταράς, Κύπρος

23. Surfers Paradise Beach, Σέρφερς Παραντάιζ, Αυστραλία

24. Anse Lazio, Νήσος Πράσλιν, Σεϋχέλλες

25. Santa Monica Beach, Santa Monica, Πράσινο Ακρωτήριο

Οι 25 κορυφαίες παραλίες της Ευρώπης

9. Spiaggia di Cala Rossa, Φαβινιάνα, Aegadian Islands, Islands of Sicily

10. Playa de Muro Beach, Playa de Muro, Ισπανία

11. Playa de Cofete, Morro del Jable, Ισπανία

12. Luskentyre, Isle of Harris, Λούις και Χάρις, Outer Hebrides

13. Παραλία Κλέφτικο, Μήλος, Κυκλάδες

14. Kleopatra Beach, Αλάνια, Τουρκία

15. Iztuzu Beach, Νταλουάν, Τουρκία

16. Simos Beach, Ελαφόνησος, Περιοχή Λακωνίας

17. Praia Da Rocha, Praia da Rocha, Πορτογαλία

18. Nissi Beach, Αγία Νάπα, Κύπρος

19. Tropea Beach, Tropea, Ιταλία

20. Konnos Bay, Αγία Νάπα, Κύπρος

21. Icmeler Beach, Ικμελέρ, Τουρκία

22. Praia do Camilo, Λάγκος, Πορτογαλία

23. Plage de Palombaggia, Πόρτο Βέκιο, Γαλλία

24. Cala Mariolu, Baunei, Ιταλία

25. Kaputas Beach, Κας, Τουρκία