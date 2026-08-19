Τροιζήνα: Καρέ καρέ η στιγμή που ο 40χρονος βάζει φωτιά σε μηχανή για να εκδικηθεί τον ιδιοκτήτη – «Δεν θυμάμαι πόσες έχω βάλει»

Με τις πυρκαγιές να σαρώνουν την Ελλάδα και το φετινό καλοκαίρι οι αρχές κάνουν ότι καλύτερο μπορούν για να τις περιορίσουν, αλλά και να συλλάβουν τους εμπρηστές, καθώς δεν ξεσπούν όλες από φυσικά αίτια. Σοκ προκαλεί βίντεο από την στιγμή που ο 40χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά στη Τροιζήνα βάζει φωτιά σε αυτοκίνητα και αναστατώνει τη γειτονιά.

Όπως φαίνεται, ο 40χρονος έβαλε φωτιά σε μηχανή, με τις φλόγες να επεκτείνονται και σε διπλανά οχήματα. Συνελήφθη στην Τροιζήνα ενώ από την έρευνα των αρχών αποκαλύφθηκε ότι ο άντρας ενδέχεται να εμπλέκεται και σε 9 ακόμα περιπτώσεις εμπρησμών.

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Στις 17 Αυγούστου, ξημερώματα Δευτέρας, λίγο μετά τις 04:00 κάτοικοι στην περιοχή της Τροιζήνας βγαίνουν αναστατωμένοι στον δρόμο αφού βλέπουν τα οχήματά τους να έχουν τυλιχτεί στις φλόγες. Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο 40χρονος είχε πλησιάσει σταθμευμένο όχημα και είχε βάλει φωτιά.

Από το οπτικοακουστικό υλικό που εξασφάλισε το MEGA μπορούμε να δούμε και τις φλόγες που επεκτείνονται σε δύο σταθμευμένα οχήματα. Κάτοικος της περιοχής προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά με λάστιχο, κάτι όμως που οδήγησε σε έκρηξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος έβαλε φωτιά σε μοτοσυκλέτα επειδή είχε μαλώσει με τον ιδιοκτήτη της.

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Ο 40χρονος δράστης, που συνελήφθη από τις αρμόδιες Αρχές, ομολόγησε την πράξη του και οδηγήθηκε στα δικαστήρια του Πειραιά, από όπου πήρε προθεσμία να απολογηθεί.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες Αρχές.

Στο «μικροσκόπιο» των ανακριτών βρίσκονται 9 ακόμη ανεξιχνίαστοι εμπρησμοί στους οποίους φέρεται να εμπλέκεται. Κατά το παρελθόν, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε βάλει φωτιά σε ξερά χόρτα και κάδους σκουπιδιών.

Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε στις Αρχές ότι δεν θυμάται πόσες φωτιές έχει βάλει.