Τροχαία: 4 συλλήψεις και 102 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ τη Μεγάλη Εβδομάδα

Οι οδηγοί συνελήφθησαν για μέτρηση αλκοτέστ με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/l - Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση
Αλκοτέστ της Τροχαίας / eurokinissi

Εκτεταμένους ελέγχους αλκοτέστ έκανε η Τροχαία Αττικής τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας. Προχώρησε σε τέσσερις συλλήψεις οδηγών που είχαν καταναλώσει αλκοόλ και βεβαιώθηκαν 102 παραβάσεις.

Στο πλαίσιο της εξόρμησης που σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, το τελευταίο πενταήμερο και αναπτύχθηκε σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής, έγιναν 18.737 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, με ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων μόλις 0,54% επί του συνόλου!

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων, πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 9 Απριλίου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (14.04.2026), ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α.

Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν:

  • 18.737 έλεγχοι αλκοολομέτρησης
  • 102 παραβάσεις και
  • συνελήφθησαν 4 οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/l

Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.

