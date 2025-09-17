Τροχαίο δυστύχημα στη Λένορμαν: Νεκρός ο 41χρονος οδηγός μηχανής

Ακόμη ένα τροχαίο δυστύχημα στοίχισε τη ζωή ενός άνδρα στην Λένορμαν στην Αθήνα, το πρωί της Τετάρτης 17.09.2025.

Ο 41χρονος οδηγός μηχανής έχασε την ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε στην οδό Λένορμαν στην Αθήνα με τις συνθήκες του δυστυχήματος να διερευνώνται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, το δυστύχημα συνέβη λίγο πριν της 9:30 το πρωί της Τετάρτης 17.09.2025, όταν ο 41χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο οδηγός της μηχανής αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να βγει από την πορεία του.

Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο όμως κατέληξε.