Ελλάδα

Τροχαίο δυστύχημα στη Λέρο: Γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό που έκανε όπισθεν

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τραγικού τροχαίου
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Βασίλης Παπαδόπουλος
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Θανατηφόρο τροχαίο στη Λέρο στην περιοχή Αγία Μαρίνα την Τρίτη (04.08.2026). Έχασε τη ζωή της μία γυναίκα όταν φορτηγό την τραυμάτισε θανάσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lerosnews.gr, φορτηγό το οποίο κινούνταν με όπισθεν παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα τη γυναίκα στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας στη Λέρο, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της αστυνομίας και ασθενοφόρο.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.

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