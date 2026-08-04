Μυτιλήνη: Νεκρός σε πηγάδι 52χρονος στο χωριό Ασώματος

Νεκρός βρέθηκε μέσα σε πηγάδι σε κτήμα του στο χωριό Ασώματος στη Μυτιλήνη ένας 52χρονος. Το άψυχο σώμα του εντοπίστηκε από τους δικούς του ανθρώπους που τον αναζητούσαν.

Τον αναζητούσαν από νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας (04.08.2026) μέλη της οικογένειάς του όταν διαπίστωσαν ότι δεν είχε επιστρέψει από το κτήμα στη Μυτιλήνη στο οποίο είχε πάει για να ποτίσει τις καλλιέργειες του, κάτι το οποίο έκανε καθημερινά.

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Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία αλλά και ενημερώθηκε ιατροδικαστής.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του 52χρονου με την αστυνομία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.