Τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: «Αναγνωρίζω το κακό που προκάλεσα», είπε ο 27χρονος οδηγός στην απολογία του – Εξετάζεται εάν έκανε «κόντρες»

Στον άνδρα ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα τον θάνατο
Άγγελος Λαμπίδης

Το πρωί της Τετάρτης, 11.03.2026, πέρασε το κατώφλι των Δικαστηρίων στη Θεσσαλονίκη ο 27χρονος οδηγός του τροχαίο δυστυχήματος, στο οποίο παρέσυρε θανάσιμα έναν 25χρονο που βρισκόταν στο πεζοδρόμιο μαζί με έναν φίλο του.

Ο 27χρονος, έφτασε στα δικαστήρια για να απολογηθεί, καθώς το βράδυ της Τρίτης 10.03.2026, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και έπεσε πάνω σε πεζούς που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος να είναι ένας νεκρός και ένας τραυματίας.

Στον άνδρα ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα τον θάνατο.

Ο άνδρας δήλωσε ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή ότι είναι βαθιά μετανιωμένος για όσα συνέβησαν, ενώ πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη 12.03.2026 στις 13:00.

«Είμαι μετανιωμένος για ό,τι έχει γίνει. Αναγνωρίζω το κακό που προκάλεσα και λυπάμαι πάρα πολύ γι’ αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να συμβεί κάτι τέτοιο. Συλλυπητήρια στην οικογένεια του παιδιού που σκοτώθηκε και ταχεία ανάρρωση στην οικογένεια του παιδιού που τραυματίστηκε».

Από τις αρχές εξετάζονται όλα τα σενάρια που οδήγησαν στον θάνατο του 25χρονου, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για κόντρα του 27χρονου οδηγού με ένα όχημα που προπορευόταν.

Υπενθυμίζεται ότι ο πατέρας του 15χρονου θύματος, μίλησε στο newsit.gr και ανέφερε ότι αυτόπτες μάρτυρες του είπαν ότι το αυτοκίνητο είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα και έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να σκοτώσει τον γιο του και να τραυματίσει τον φίλο του που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο εκείνη την ώρα.

