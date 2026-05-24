Τροχαίο δυστύχημα στη Ζαχάρω: ΕΠΟΠ ο 29χρονος Δημήτρης που πέθανε – «Επέστρεφε στην υπηρεσία του»

Ανείπωτος ο πόνος από το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ζαχάρω που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (24.05.2026) με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας νέος άνθρωπος, μόλις 29 χρόνων. Ο αδικοχαμένος Δημήτρης, ΕΠΟΠ στην 117 Πτέρυγα Μάχης τη στιγμή του τροχαίου επέστρεφε στην υπηρεσία του καθώς είχε πάει νωρίτερα να δει τους ανθρώπους του, στο χωριό του.

Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο δυστύχημα. Οι εικόνες από το σημείο της τραγωδίας, στη Ζαχάρω, προκαλούν σοκ. Το αυτοκίνητο του 29χρονου Δημήτρη μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών καθώς «καρφώθηκε» κάτω από παρκαρισμένη νταλίκα.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Δημήτρης είχε πάει στο Αρτίκι Μεσσηνίας για να δει την οικογένειά του. Σήμερα το πρωί, τους αποχαιρέτησε και πήρε τον δρόμο για την 117 Πτέρυγα Μάχης καθώς είχε υπηρεσία.

Δυστυχώς δεν έφτασε ποτέ.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα να «ξηλωθεί» όλη η οροφή του αυτοκινήτου.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, αστυνομικοί και διασώστες, όμως ο 29χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Μέχρι να απεγκλωβιστεί από το αυτοκίνητό του, είχε χάσει τη μάχη για τη ζωή του.

Άνθρωποι που τον γνώριζαν κάνουν λόγο για ένα καλό και νέο άνθρωπο, επαγγελματία στρατιωτικό, που έχασε τη ζωή του ενώ πήγαινε να εκτελέσει το καθήκον του.

Η Τροχαία του Πύργου συνεχίζει την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος.

Πληροφορίες από patrisnews.com