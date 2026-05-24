Ζαχάρω: 29χρονος «καρφώθηκε» με το αυτοκίνητό του σε νταλίκα – Σοκαριστικές εικόνες

Τη ζωή του έχασε ένας 29χρονος σε τροχαίο δυστύχημα στην Ζαχάρω Ηλείας το πρωί της Κυριακής (24.5.26), όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε έπεσε πάνω σε παρκαρισμένη νταλίκα.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, το τροχαίο συνέβη στις 06:30 όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος με κατεύθυνση προς τον Πύργο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, κατέληξε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας στη Ζαχάρω.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το αυτοκίνητο του σφηνώθηκε κάτω από το βαρύ όχημα.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το αυτοκίνητο μετατράπηκε κυριολεκτικά σε άμορφη μάζα σιδερικών, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για αρκετή ώρα προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον 29χρονο οδηγό, όμως ήταν ήδη αργά καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

Η Τροχαία Πύργου έχει αναλάβει την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το Ι.Χ. προσέκρουσε στη σταθμευμένη νταλίκα.

