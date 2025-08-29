Τροχαίο στη Θέρμη: «Η 45χρονη οδηγός της Porsche έφυγε από το σημείο για να πάει στο νοσοκομείο» λένε οι δικηγόροι της

«Δεν υπάρχει εγκατάλειψη», λένε επίμονα οι δικηγόροι της 45χρονης οδηγού της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο στη Θέρμη, τα ξημερώματα της Παρασκευής (29.08.2025) με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένας 28χρονης και μία 26χρονη.

Οι δικηγόροι της 45χρονης, μιλώντας στο Live News του MEGA για τα όσα έγιναν τα ξημερώματα στη Θέρμη, αναφέρουν πως η οδηγός της Porsche δεν εγκατέλειψε τα θύματα στο σημείο όπου έγινε το τροχαίο αλλά πήγε στο νοσοκομείο, σε κατάσταση σοκ, για να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με τους ίδιους, η 45χρονη πήγε στο νοσοκομείο με μερική αμνησία και για αυτόν τον λόγο δεν κάλεσε βοήθεια για τους 2 τραυματίες.

«Δεν υπάρχει εγκατάλειψη. Χτύπησε με το αυτοκίνητο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου έγιναν οι εξετάσεις. Είναι μία γυναίκα με 2 παιδιά, πηγαίνει στην εκκλησία, δεν έχει δώσει δικαιώματα μέχρι σήμερα. Έχει απλά Porsche γιατί εμπορεύεται αυτοκίνητα», αναφέρει αρχικά ο ένας από τους δικηγόρους της, Μιχαήλ Σανίδας.

Σχετικά με την υπερβολική ποσότητα αλκοόλ που βρέθηκε στο αίμα της, 7 ώρες μετά το τροχαίο, ο δικηγόρος της ανέφερε: «οι εξετάσεις (σ.σ. για το αλκοτέστ) δεν έχουν βγει, τις αναμένουμε».

«Ακόμα η 45χρονη είναι σε σοκ, δεν έχει διαύγεια. Φύσηξε και βγήκε 0,08, έχουν χάσει ένα ψηφίο. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος οδηγεί αριστεροτίμονο τιμόνι να έχει κακώσεις από δεξιά;», ρώτησε ρητορικά ο άλλος δικηγόρος της 45χρονης, Κωνσταντίνος Οικονόμου αφήνοντας υπόνοιες ότι μπορεί και να μην οδηγούσε η πελάτισσά του την Porsche.

Σε ερώτηση του Νίκου Ευαγγελάτου όμως δεν απάντησε ευθέως για το αν η 45χρονη ήταν απλά συνοδηγός.

«Έφαγε 3 τούμπες το αυτοκίνητό της. Να λέμε πάλι καλά που είναι ζωντανή. Τα τραύματά της είναι πολλαπλά. Δεν έμεινε στο νοσοκομείο γιατί υπέγραψε με δική της ευθύνη ότι θέλει να γυρίσει στο σπίτι, καθώς ήταν σε σοκ», συνέχισε ο δικηγόρος Μιχαήλ Σανίδας.

«Νομικά δεν υπήρχε εγκατάλειψη», συνέχισε.

Ο δικηγόρος της αναφέρει πως η 45χρονη δεν πήρε τηλέφωνο το 100 για να ενημερώσει για το τροχαίο καθώς ήταν σε κακή κατάσταση. Εν τέλει η αστυνομία ενημερώθηκε από την γυναίκα που την μετέφερε στο νοσοκομείο.

«Ήταν αιμόφυρτη η πελάτισσά μου. Ήταν σε σοκ και της είπε κάποια να πάνε στο νοσοκομείο. Τι να έκανε; Να έμενε εκεί;. Πήγε με μερική αμνησία στο νοσοκομείο», ξέσπασε ακόμα ο δικηγόρος της.

Οι συνήγοροι της 45χρονης ανέφεραν ακόμα πως δεν έχει αποδειχθεί ότι η πελάτισσά τους έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα.