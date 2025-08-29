Τροχαίο στη Θέρμη: Με τον Τρύφωνα Σαμαρά διασκέδαζε η 45χρονη οδηγός της Porsche – «Δεν παραπατούσε από το αλκοόλ»

«Δεν ήμουν στο αυτοκίνητο στο οποίο έγινε το τροχαίο», ξεκαθαρίζει ο Τρύφωνας Σαμαρά για το τροχαίο που έγινε στη Θέρμη με «πρωταγωνίστρια» την 45χρονη οδηγό της Porsche. O γνωστός κομμωτής, διασκέδαζε με την 45χρονη λίγη ώρα πριν το ατύχημα και ξεκαθαρίζει πως δεν εμπλέκεται στην υπόθεση.

Το τροχαίο έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν η οδηγός με την Porsche, τρέχοντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα, εμβόλισε αυτοκίνητο στη Θέρμη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά ένας 28χρονος και μία 26χρονη και να μεταφερθούν στο ΑΧΕΠΑ. Η οδηγός από την άλλη, έσπασε την ηλιοροφή για να βγει από το αυτοκίνητό της και εγκατέλειψε το σημείο. Ο Τρύφωνας Σαμαράς, μιλώντας στο Live News ξεκαθάρισε πως την οδηγό την γνώρισε την ίδια ημέρα και δεν έχει να προσθέσει κάτι για το τροχαίο καθώς δεν ήταν στο σημείο.

«Ήμουν καλεσμένος για να γνωρίσω την 45χρονη, θα κάναμε διαφημιστικό με την Porsche της και τα άλλα αμάξια της. Δεν ξέρω τι καταστήματα έχει, χθες την γνώρισα. Διασκεδάσαμε, ήταν χαρούμενη και μου πρότεινε να με πάνε στο ξενοδοχείο με την Porsche. Τότε οδηγούσε η φίλη της. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι έγινε. Η 45χρονη ήταν αρκετά χαρούμενη, δεν παραπατούσε από το αλκοόλ, έπινε σε λογικά πλαίσια. Μας κέρασαν κάτι σφηνάκια και αυτό», είπε συγκεκριμένα ο Τρύφωνας Σαμαράς.

Η 45χρονη ιδιοκτήτρια επιχειρήσεων μανικιούρ – πεντικιούρ εν τέλει συνελήφθη και αμέσως της έγινε αλκοτέστ για να διαπιστωθεί αν βρίσκονταν υπό την επήρεια μέθης. Αν και το τεστ έγινε 7 ώρες αργότερα, ήταν 3 φορές πάνω από το όριο.

Δείτε την τρελή πορεία της Porsche:

Κατά την κατάθεσή της στην αστυνομία ανέφερε πως δεν εγκατέλειψε τους τραυματίες και πάνω στον πανικό της, ζήτησε από τους φίλους της να την μεταφέρουν στο ΑΧΕΠΑ, χωρίς να ζητήσει ασθενοφόρο ή να ειδοποιήσει τις αρχές για το σοβαρό τροχαίο. Μέχρι στιγμής, η αστυνομία δεν έχει εξακριβώσει τα λεγόμενά της.