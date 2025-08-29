Ελλάδα

Μεθυσμένη συνελήφθη η ιδιοκτήτρια και οδηγός της Porsche που προκάλεσε σοβαρό τροχαίο στη Θέρμη – 0,80 έδειξε το αλκοτέστ

Ώρες μετά την πρόκληση του τροχαίου με δυο σοβαρά τραυματίες και την εξαφάνισή της από το σημείο παραδέχθηκε ότι ήταν στο τιμόνι και βρέθηκε θετική σε αλκοοτέστ - Τρεις φορές πάνω από το όριο το αλκοόλ στον οργανισμό της
Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια και οδηγός της Porsche που προκάλεσε σοβαρό τροχαίο στην Θέρμη της Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά δυο άνθρωποι. 

Η γυναίκα, παραδέχθηκε μετά τον εντοπισμό της ότι οδηγούσε την Porsche και το εντυπωσιακό είναι ότι ώρες μετά το τροχαίο το οποίο έγινε τα ξημερώματα βρέθηκε με ποσοστό αλκοόλ πάνω από το όριο στο αίμα της. 

Στο αλκοτέστ που υποβλήθηκε η μέτρηση έδειξε 0,80 όταν το όριο είναι 0,25. Δηλαδή το αλκοόλ στον οργανισμό της ήταν τρεις φορές πάνω από το όριο, όμως αρκετές ώρες μετά, αφού η μέτρηση έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής (29.08.2025) και το τροχαίο τα ξημερώματα.

Η 45χρονη οδηγείται στο νοσοκομείο και για αιμοληψία. Ταυτοποιήθηκε από τον αριθμό κυκλοφορίας του supercar, το οποίο έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα παρασύροντας ένα αυτοκίνητο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο άνθρωποι.

Αμέσως μετά το τροχαίο η 45χρονη έσπασε την ηλιοροφή της Porsche και τράπηκε σε φυγή για να μην εντοπιστεί από τους αστυνομικούς. Έφυγε πριν φτάσουν στο σημείο το ΕΚΑΒ και τα περιπολικά.

Ολα έγιναν τα ξημερώματα της Παρασκευής (29.08.2025) στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική όταν το πολυτελές αυτοκίνητο τρέχοντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα, όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες εμβόλισε ένα άλλο ΙΧ στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα που έχουν τραυματιστεί και νοσηλεύονται στο ΑΧΕΠΑ. Η μία από τους δύο τραυματίες είναι γυναίκα και σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή της, ωστόσο νοσηλεύεται σε μονάδα αυξημένης φροντίδας (ΜΑΦ). Το άλλο άτομο νοσηλεύεται σε απλό δωμάτιο.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το άλλο όχημα εκσφενδονίστηκε 100 μέτρα μακριά και μετατράπηκε σε άμορφη μάζα.

Ελλάδα
