Τροχαίο στην Εγνατία: Σταματημένα για τα διόδια τα δύο αυτοκίνητα και έπεσε πίσω τους το φορτηγό – Επέστρεφαν από γάμο οι 3 νεκροί

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας (18.8.25) στην Εγνατία Οδό Ξάνθης – Κομοτηνής, στο ύψος των διοδίων του Ιάσμου και στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr το τροχαίο έγινε στην Εγνατία, ενώ τα δύο επιβατικά αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν ήταν σταματημένα λόγω διοδίων, καθώς είχε σχηματιστεί ουρά 600 μέτρων. Εκείνη τη στιγμή, έπεσε πάνω στα αυτοκίνητα το φορτηγό.

Από το ένα ΙΧ απανθρακώθηκαν τρεις επιβάτες, ενώ σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ξάνθης ο οδηγός του.

Ο οδηγός του φορτηγού είναι από τη Βουλγαρία και είχε και συνοδηγό έναν συμπατριώτη του. Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο Κομοτηνής.

Στο τρίτο όχημα επέβαιναν άλλοι τέσσερις άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν επίσης με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, με ελαφρά τραύματα. Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Επέστρεφαν από γάμο

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι επιβαίνοντες στα 2 αυτοκίνητα είχαν πάει σε γάμο στην Ήπειρο και τη στιγμή που έγινε το τροχαίο, ήταν στο δρόμο της επιστροφής για τον Έβρο.

Επίσης, από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκε μεγάλης φωτιά, η οποία μάλιστα πέρασε και σε αγροτική έκταση.

Αυτή την ώρα η κυκλοφορία στο σημείο γίνεται κανονικά πλέον, καθώς μετά το τροχαίο είχε διακοπεί…