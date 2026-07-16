Σύγκρουση τραμ με τρίκυκλο στο Παλαιό Φάληρο – Τραυματίστηκε παιδί

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 16 Ιουλίου στο Παλαιό Φάληρο, όταν τραμ συγκρούστηκε με τρίκυκλο όχημα.

Στο τρίκυκλο επέβαινε μια οικογένεια, αποτελούμενη από τους δύο γονείς και ένα ανήλικο κορίτσι και από το τροχαίο ατύχημα με το τραμ στο Παλαιό Φάληρο τραυματίστηκε το παιδί.

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Το ατύχημα προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία, με δυσχέρεια να καταγράφεται στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Αιόλου.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.