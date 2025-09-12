Ελλάδα

Τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: «Δεν θυμάμαι τίποτα» λέει ο τραυματίας συνεπιβάτης από το τραγικό δυστύχημα

Από τη μετωπική σύγκρουση σκοτώθηκαν οι οδηγοί των αυτοκινήτων - Ένας 54χρονος και μια 70χρονη η οποία μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας
Τραγικό τροχαίο στην Πάτρα
Στις φλόγες το ένα αυτοκίνητο μετά το σφοδρό τροχαίο

«Πονάω…», ήταν η λέξη που ψέλλισε από το κρεβάτι του νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται ο συνεπιβάτης του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε μετωπικά με το όχημα της 70χρονης στο σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στην Ολυμπία Οδό

Ο 69χρονος τραυματίας δηλώνει πως δεν θυμάται τίποτα από το τροχαίο δυστύχημα που προκλήθηκε όταν η ηλικιωμένη γυναίκα οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην Ολυμπία Οδό το βράδυ της Πέμπτης (11.09.2025). 

«Δεν κατάλαβα σχεδόν τίποτα», είπε μιλώντας σήμερα (12.09.2025) στην κάμερα του ΣΚΑΪ και στην εκπομπή Power Talk. Ο άνδρας, που νοσηλεύεται στην ορθοπεδική κλινική του πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πάτρας, είπε- με όσες δυνάμεις είχε-, πως ξαφνικά είδαν ένα αυτοκίνητο μπροστά τους. 

Το μόνο που έχει στη μνήμη του, είναι η στιγμή που ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Ο τραυματίας, συμπλήρωσε ότι γνώριζε τον οδηγό από μικρό παιδί και πως η γυναίκα του εργαζόταν στην επιχείρηση με εξαρτήματα για λατομεία που διατηρούσε ο άτυχος 54χρονος Μάκης Κοντοστάνος. 

Ο 69χρονος, είναι συνταξιούχος και συνόδευε τον φίλο του στα Γιαννενα όπου ήταν ο τελικός προορισμός τους, τον 54χρονο. 

Ο Μάκης Κοντοστάνος, που ήταν ιδιοκτήτης ενός μικρού λατομείου στα Μέγαρα, σκοτώθηκε χθες στην Εθνική Αθηνών Πατρών στο ύψος της Παναγοπούλας, αφού δεν πρόλαβε να αντιδράσει βλέποντας να έρχεται κατά πάνω στο όχημα που οδηγούσε κινούμενος προς Πάτρα, ένα ΙΧ του οποίου η 70χρονη οδηγός είχε μπει ανάποδα στο ρεύμα της οδού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συγκλονίζει θύμα του 42χρονου μαστροπού: «Ο “κοντός” έστελνε κορίτσια σε βίλες, έπαιρνε 2000€ το κεφάλι»
«Χαράκωνε τον εαυτό του, χτυπούσε το κεφάλι του στον τοίχο και το μάτωνε και φώναζε ότι εμείς φταίμε ότι τα κάνει αυτά» αποκαλύπτει ένα εκ των 5 θυμάτων του 42χρονου μαστροπού
Ο 42χρονος «κοντός» μαστροπός
Newsit logo
Newsit logo