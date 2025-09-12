Τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: «Δεν θυμάμαι τίποτα» λέει ο τραυματίας συνεπιβάτης από το τραγικό δυστύχημα

«Πονάω…», ήταν η λέξη που ψέλλισε από το κρεβάτι του νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται ο συνεπιβάτης του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε μετωπικά με το όχημα της 70χρονης στο σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στην Ολυμπία Οδό.

Ο 69χρονος τραυματίας δηλώνει πως δεν θυμάται τίποτα από το τροχαίο δυστύχημα που προκλήθηκε όταν η ηλικιωμένη γυναίκα οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην Ολυμπία Οδό το βράδυ της Πέμπτης (11.09.2025).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν κατάλαβα σχεδόν τίποτα», είπε μιλώντας σήμερα (12.09.2025) στην κάμερα του ΣΚΑΪ και στην εκπομπή Power Talk. Ο άνδρας, που νοσηλεύεται στην ορθοπεδική κλινική του πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πάτρας, είπε- με όσες δυνάμεις είχε-, πως ξαφνικά είδαν ένα αυτοκίνητο μπροστά τους.

Το μόνο που έχει στη μνήμη του, είναι η στιγμή που ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Ο τραυματίας, συμπλήρωσε ότι γνώριζε τον οδηγό από μικρό παιδί και πως η γυναίκα του εργαζόταν στην επιχείρηση με εξαρτήματα για λατομεία που διατηρούσε ο άτυχος 54χρονος Μάκης Κοντοστάνος.

Ο 69χρονος, είναι συνταξιούχος και συνόδευε τον φίλο του στα Γιαννενα όπου ήταν ο τελικός προορισμός τους, τον 54χρονο.

Ο Μάκης Κοντοστάνος, που ήταν ιδιοκτήτης ενός μικρού λατομείου στα Μέγαρα, σκοτώθηκε χθες στην Εθνική Αθηνών Πατρών στο ύψος της Παναγοπούλας, αφού δεν πρόλαβε να αντιδράσει βλέποντας να έρχεται κατά πάνω στο όχημα που οδηγούσε κινούμενος προς Πάτρα, ένα ΙΧ του οποίου η 70χρονη οδηγός είχε μπει ανάποδα στο ρεύμα της οδού.