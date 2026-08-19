Ελλάδα

Τροχαίο στην Ποσειδώνος: Εγκεφαλικά νεκρός ο 39χρονος μοτοσικλετιστής – Η οικογένεια δωρίζει τα όργανά του

Μετά την απολογία του ο οδηγός ταξί αφέθηκε ελεύθερος, με τον περιοριστικό όρο να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα, ενώ του αφαιρέθηκε το δίπλωμα
Τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος
Η στιγμή που η μηχανή πέφτει πάνω στο ταξί το οποίο είχε πραγματοποιήσει αναστροφή
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Εγκεφαλικά νεκρός είναι ο 39χρονος οδηγός μοτοσικλέτας ύστερα από το τροχαίο με τη σφοδρή σύγκρουση με ταξί στη λεωφόρο Ποσειδώνος το βράδυ της 17ης Αυγούστου. Η οικογένειά του προχωρά στη δωρεά των οργάνων του, ως ένδειξη απόλυτης αλληλεγγύης και προσφοράς ζωής.

Η δραματική εξέλιξη στην κατάσταση του 39χρονου μοτοσικλετιστή που τραυματίστηκε βαρύτατα στο τροχαίο με ταξί στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Βούλας έγινε γνωστή το απόγευμα της Τετάρτης (19.08.2026).

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο 39χρονος είναι κλινικά νεκρός, ενώ επρόκειτο να ακολουθηθεί η διαδικασία της δωρεάς οργάνων.

Ο άνδρας είχε μεταφερθεί μετά τη σφοδρή σύγκρουση στο Ασκληπιείο Βούλας με σοβαρότατο τραυματισμό στο κεφάλι και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για τη σταθεροποίησή του.

Την ίδια ώρα, ο οδηγός του ταξί οδηγήθηκε το πρωί της Τετάρτης στον εισαγγελέα, κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση και σωματική βλάβη από αμέλεια.

«Αρνούμαι την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης και πως από αυτήν προκλήθηκε η σωματική βλάβη του 39χρονου. Δεν είδα την πινακίδα της απαγόρευσης αναστροφής. Παραπλανήθηκα από το GPS που μου άλλαξε τελευταία στιγμή τη διαδρομή και έβγαλα φλας θεωρώντας πως είναι νόμιμη η αναστροφή μου στο σημείο. Άλλωστε είχα μέσα δύο πελάτες και δεν βιαζόμουν», δήλωσε.

Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος, με τον περιοριστικό όρο να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα, ενώ του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση.

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