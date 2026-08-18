Τροχαίο στην Ποσειδώνος: Την Τετάρτη θα απολογηθεί ο οδηγός ταξί που έκανε αναστροφή και έπεσε πάνω του η μηχανή του 39χρονου

Σε βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγραφεί η στιγμή του σοβαρού τροχαίου στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Βούλας, όπου ένας 32χρονος οδηγός ταξί επιχειρεί αναστροφή με αποτέλεσμα μηχανή που κινείται στην αριστερή λωρίδα να πέσει πάνω του.

Στο βίντεο από το σοκαριστικό τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος, φαίνεται ο οδηγός του ταξί να επιχειρεί παράνομη αναστροφή μόλις ανάβει το πράσινο φανάρι.

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Μηχανή κινείται με ταχύτητα στην αριστερή λωρίδα. Η σύγκρουση είναι σφοδρή, με τον 39χρονο αναβάτη να εκσφενδονίζεται!

Ο 39χρονος μοτοσικλετιστής σωριάζεται αιμόφυρτος στο οδόστρωμα.

Ασθενοφόρο που φτάνει στο σημείο τον μεταφέρει σε σοβαρή κατάσταση στο Ασκληπιείο της Βούλας.

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Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και σωματική βλάβη από αμέλεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε βγήκε αρνητικό.

Κάτοικοι της περιοχής λένε ότι στο συγκεκριμένο σημείο συμβαίνουν συχνά τροχαία ατυχήματα καθώς πολλοί οδηγοί επιχειρούν παράνομη αναστροφή.

Ο 32χρονος οδηγός ταξί, με καταγωγή από την Αλβανία ζήτησε και έλαβε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί την Τετάρτη (19.08.2026), ενώπιον του ανακριτή.

Ως γνωστόν, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια, επικίνδυνη οδήγηση και για το άρθρο του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορά στη σήμανση οδών με πινακίδες.