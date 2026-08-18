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Λεωφόρος Ποσειδώνος: Η στιγμή που η μηχανή πέφτει πάνω στο ταξί το οποίο είχε κάνει αναστροφή – Βίντεο ντοκουμέντο

Τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος
Η στιγμή που η μηχανή πέφτει πάνω στο ταξί
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Η στιγμή της σύγκρουσης της μηχανής με το ταξί στο τροχαίο ατύχημα που συνέβη στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα το βράδυ της Δευτέρας (17.8.26), με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τραυματισμό του αναβάτη της μοτοσικλέτας, καταγράφεται σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το notia.gr και προέρχεται από κάμερα ασφαλείας, το ταξί φαίνεται να βρίσκεται στη μεσαία λωρίδα της Λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Βουλιαγμένη και επιχειρεί αναστροφή στην πλατεία Κρήτης με αποτέλεσμα να πέσει πάνω του με ταχύτητα η μηχανή που κινείται στην αριστερή λωρίδα.

Ο 39χρονος διακομίστηκε άμεσα στο Ασκληπιείο, ενώ ο οδηγός του ταξί συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και σωματική βλάβη από αμέλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ήταν αρνητικό.

Τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης διερευνούν οι αστυνομικοί του Α’ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.

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