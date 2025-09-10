Συμβαίνει τώρα:
Τροχαίο στον Πειραιά: Λεωφορείο συγκρούστηκε με τραμ – 30 επιβάτες τραυματίστηκαν

Το τροχαίο έγινε στην συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Μικράς Ασίας.
Σύγκρουση τραμ με λεωφορείο στην Πειραιά
Το τραμ και το λεωφορείο, μετά τη σύγκρουση στον Πειραιά
Κλαούντιο Σούμπασι

Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα έγινε το απόγευμα (10/9/2025) στον Πειραιά με λεωφορείο να συγκρούεται με τραμ κοντά στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στην συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Μικράς Ασίας.

Το λεωφορείο στον Πειραιά ήταν σταματημένο σε στάση όταν το τραμ δεν κατάφερε να σταματήσει και χτύπησε το πίσω μέρος του λεωφορείου. Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός ζαλίστηκε και δεν κατάφερε να σταματήσει εγκαίρως.

Η τροχαία αναφέρει ότι υπάρχουν 30 ελαφρά τραυματίες οι οποίοι επέβαιναν στο αστικό λεωφορείο, ενώ στο σημείο βρίσκονται κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ, που παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΕΚΑΒ, 13 απο τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο.

Κάποιοι επιβάτες χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους χωρίς κανείς να ειναι σοβαρά τραυματισμένος, ενώ μέσα στους τραυματίες είναι και οι δύο οδηγοί. Κάποιοι επιβάτες που μίλησαν περιέγραψαν την σύγκρουση ως «ιδιαίτερα σφοδρή».

Οι αρχές κάνουν έρευνα για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.

Η σύγκρουση του τραμ με το λεωφορείο
Η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ “Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά” διεξάγεται προσωρινά στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ.

Το λεωφορείο που ήταν σταματημένο και το τραμ που έχει πέσει από πίσω του
Το τραμ που καρφώθηκε πάνω στο λεωφορείο
Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

Σας ενημερώνουμε, πως στις 18:30 σήμερα Τετάρτη 10/09, όχημα του Τραμ συγκρούστηκε με σταματημένο αστικό λεωφορείο επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβατών, καθώς και των οδηγών των 2 οχημάτων. Στο σημείο έχουν κληθεί και επιχειρούν η Τροχαία και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τα λεγόμενα του οδηγού του Τραμ, ο οδηγός ένοιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του δρομολογίου και προσέκρουσε στο αστικό λεωφορείο. Πριν τη σύγκρουση, τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης του συρμού και περιόρισε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Το τζάμι του τραμ
Η βάρδια του οδηγού είχε ξεκινήσει στις 4 σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το βαρδιολόγιο της ΣΤΑ.ΣΥ, ο εν λόγω οδηγός το περασμένο Σαββατοκύριακο δεν εργαζόταν, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη πραγματοποίησε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 8ωρη βάρδια.

Η ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν, παρακολουθεί την πορεία της υγείας των τραυματιών και ζητά συγνώμη από το επιβατικό κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που έχει προκληθεί.

Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος σοβαρά τραυματισμένος.

