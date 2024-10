Τυφώνας Μίλτον: «O 4ος ισχυρότερος στον Ατλαντικό» – Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Με σφοδρότητα αναμένεται να χτυπήσει ο τυφώνας Μίλτον την πολιτεία της Φλόριντα προκαλώντας συναγερμό στις ΗΠΑ σήμερα Τετάρτη (9.10.24).

Ο τυφώνας Μίλτον που κατευθύνεται προς τη Φλόριντα είναι πλέον κατηγορίας 5, το ανώτατο επίπεδο στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον και συνοδεύεται από ανέμους που μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 281 χιλιόμετρα την ώρα (175 μίλια την ώρα).

Ο τυφώνας αναμένεται να πλήξει τη μητροπολιτική περιοχή της Τάμπα, όπου ζουν περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι, αν και οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η διαδρομή που θα ακολουθήσει ο Μίλτον μπορεί να αλλάξει.

«Ο τυφώνας Μίλτον είναι τώρα κατηγορίας 5 με ταχύτητα 175 μιλίων την ώρα, η τέταρτη ισχυρότερη καταιγίδα στην ιστορία του Ατλαντικού» αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X στα αγγλικά ο διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), Θοδωρής Κολυδάς.

Hurricane #Milton is now a category 5 with 175 mph windgusts, the 4th strongest storm in Atlantic history. pic.twitter.com/4IRpFsUi8e