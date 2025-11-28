Ελλάδα

Τυμπάκι: Οδύνη στην κηδεία του 19χρονου που σκοτώθηκε στη Ρόδο – Τύλιξαν με την γαλανόλευκη σημαία το φέρετρό του

Στρατιωτικό άγημα απέδωσε τιμές, τραγικές φιγούρες οι γονείς του αδικοχαμένου ΕΠΟΠ - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Η μητέρα του 19χρονου πίσω από το φέρετρο του παιδιού της
Η μητέρα του 19χρονου πίσω από το φέρετρο του παιδιού της

Αβάσταχτος ο πόνος στην κηδεία του 19χρονου Ραφαήλ που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας σε πεδίο βολής στη Ρόδο, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης. Η οικογένεια του, συγγενείς και φίλοι του είπαν το τελευταίο αντίο (28.11.2025) στο Τυμπάκι, στον τόπο καταγωγής του.

Από νωρίς την Παρασκευή πλήθος κόσμου βρέθηκε στον ιερό ναό του Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι όπου γίνεται η κηδεία του 19χρονου που έφυγε τόσο άδικα. Οι άνθρωποι του συγκεντρώθηκαν για να τον αποχαιρετήσουν με δάκρια στα μάτια και κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα. Κανείς δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πως ο Ραφαήλ τους πέθανε τόσο ξαφνικά από το ατύχημα που σημειώθηκε με την χειροβομβίδα στη Ρόδο.

Όλοι, έχοντας στα χείλη τους ένα αναπάντητο «γιατί», στέκονται δίπλα στους χαροκαμένους γονείς του. Η μητέρα του συνόδευσε το φέρετρο έχοντας στην αγκαλιά της την φωτογραφία του παιδιού της.

 

 

Το παρών στην κηδεία δίνουν ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, αντιστράτηγος Δημήτριος Βακέντης, ο Διοικητής της 95 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής, υποστράτηγος Σπυρίδων Κογιάννης, ο Διοικητής 44 Στρατιωτικής Διοικήσεων, ταξίαρχος Θεόδωρος Δρακόπουλος.

Κηδεία του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, ο οποίος σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας κατά τη διάρκεια άσκησης στην Αφάντου της Ρόδου, από τον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι Ηρακλείου στην Κρήτη, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025.
Κηδεία του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, ο οποίος σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας κατά τη διάρκεια άσκησης στην Αφάντου της Ρόδου, από τον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι Ηρακλείου στην Κρήτη, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025. (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
Η μητέρα του 19χρονου πίσω από το φέρετρο του παιδιού της
Κηδεία του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, ο οποίος σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας κατά τη διάρκεια άσκησης στην Αφάντου της Ρόδου, από τον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι Ηρακλείου στην Κρήτη, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025. (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
Κηδεία του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, ο οποίος σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας κατά τη διάρκεια άσκησης στην Αφάντου της Ρόδου, από τον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι Ηρακλείου στην Κρήτη, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025. (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
Κηδεία του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, ο οποίος σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας κατά τη διάρκεια άσκησης στην Αφάντου της Ρόδου, από τον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι Ηρακλείου στην Κρήτη, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025. (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
Κηδεία του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, ο οποίος σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας κατά τη διάρκεια άσκησης στην Αφάντου της Ρόδου, από τον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι Ηρακλείου στην Κρήτη, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025. (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
Κηδεία του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, ο οποίος σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας κατά τη διάρκεια άσκησης στην Αφάντου της Ρόδου, από τον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι Ηρακλείου στην Κρήτη, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025. (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
Επικήδειο θα εκφωνήσει ο ο Αντισυνταγματάρχης Πυροβολικού Αθανάσιος Τσιρώνης, διοικητής του 95 ΤΥΠΕΘ όπου υπηρετούσε ο 19χρονος οπλίτης.

Έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, βρίσκεται στρατιωτικό άγημα για την απόδοση τιμών.

Η είσοδος της σορού του 19χρονου στην εκκλησία έγινε υπό τους ήχους της μπάντας του Στρατού ενώ παράλληλα, οι καμπάνες χτυπούσαν πένθιμα. Οι άνθρωπό του φρόντισαν να τυλίξουν το φέρετρο με την γαλανόλευκη σημαία την οποία υπηρέτησε με τιμή, μέχρι την τελευταία στιγμή.

Στεφάνι έχουν αποστείλει, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Διαβάκης.

Εκκλησία
Πλήθος κόσμου και στεφάνια στην κηδεία του 19χρονου Ραφαήλ
Με απόφαση του δημάρχου Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη, το Γυμνάσιο και το Λύκειο Τυμπακίου -τα σχολεία στα οποία φοίτησε ο 19χρονος Ραφαήλ- θα παραμείνουν κλειστά την ώρα της κηδείας του.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού έχει ήδη διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση και ειδικό κλιμάκιο αξιωματικών βρίσκεται στη Ρόδο, προκειμένου να φωτίσει κάθε πτυχή της τραγωδίας που προκλήθηκε από την χειροβομβίδα.

Την ίδια ώρα, οι Ένοπλες Δυνάμεις τελούν σε τριήμερο πένθος, με εντολή του ΥΕΘΑ Νίκου Δένδια, ενώ ο 39χρονος επιλοχίας που επίσης τραυματίστηκε από την έκρηξη, μεταφέρθηκε στο 401 ΓΣΝΑ με βαριά τραύματα και ακρωτηριασμό του δεξιού άνω άκρου.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα έγινε το πρωί της Τετάρτης, στο πεδίο βολής κοντά στο χωριό Αφάντου στη Ρόδο, όπου είχε προγραμματιστεί εκπαιδευτική δραστηριότητα βολής χειροβομβίδων για στελέχη και οπλίτες Τάγματος Εθνοφυλακής.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο πεδίο βολής είχαν μεταφερθεί χειροβομβίδες αμυντικού τύπου από τη μονάδα, όπως προβλέπεται – κάθε Μονάδα που εκτελεί βολή έχει την ευθύνη μεταφοράς των πυρομαχικών της. Αφού τα κιβώτια με τις χειροβομβίδες έφτασαν στην περιοχή, ξεκίνησε η προβλεπόμενη διαδικασία ελέγχου από τους πυροτεχνουργούς.

Υπεύθυνοι για τον έλεγχο ήταν ο 39χρονος επιλοχίας, έμπειρος πυροτεχνουργός με 20 χρόνια υπηρεσίας – τα πέντε τελευταία στη Ρόδο – και ο 19χρονος ΕΠΟΠ, επίσης πυροτεχνουργός, που είχε μόλις τοποθετηθεί σε Μονάδα Υλικού Πολέμου στο νησί.

Ο 19χρονος ΕΠΟΠ είχε ολοκληρώσει τη βασική του εκπαίδευση στο «Σχολείο Μαχητή» στον Αυλώνα και στη συνέχεια το Σχολείο Πυροτεχνουργών στο ΚΕΥΠ Λαμίας, πριν μετατεθεί στη Ρόδο.

Το γεγονός ότι ο 39χρονος έχει ακρωτηριαστεί στο δεξί του χέρι παραπέμπει πιθανότατα στο ενδεχόμενο να κρατούσε τη χειροβομβίδα τη στιγμή της έκρηξης με τον 19χρονο να βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση, σχεδόν στο κέντρο της θραυσματικής δέσμης, με αποτέλεσμα να δεχθεί τον κύριο όγκο των θραυσμάτων και να χάσει τη ζωή του ακαριαία.

