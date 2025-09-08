Ελλάδα

Τύρναβος: Καταδικάστηκε ο 88χρονος που πυροβόλησε τον 18χρονο – «Ήθελα να τους φοβίσω»

Τι είπε στο newsit.gr o 18χρονος που δέχτηκε τους πυροβολισμούς
Το σπιτι του ηλικιωμένου, έξω απο το οποίο έπεσαν οι πυροβολισμοί
Άγγελος Λαμπίδης

Καταδικάστηκε απο το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας ο 88χρονος απο τον Τύρναβο που πυροβόλησε με αεροβόλο τον 18χρονο σύντροφο της εγγονής του.

Ο 88χρονος κατά την απολογία του ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του αναφέροντας συγκεκριμένα:

«Μάλωναν τα παιδιά είπα να τα φοβίσω. Ενοχλούσε την εγγονή μου. Καταλαβαίνω και ζητώ συγγνώμη. Έχουμε σχέση με την οικογένεια του. Δεν πείραξα άνθρωπο μέχρι τώρα, ούτε γάτα. Ήθελα να τους φοβίσω να φύγουν».

Ο 18χρονος
Ο 18χρονος

Ο 18χρονος που δέχτηκε δύο πυροβολισμούς απο το αεροβόλο όπλο που κρατούσε ο ηλικιωμένος μιλάει στο newsit.gr και τονίζει:

«Είμαι μία χαρά. Απο το νοσοκομείο μου είπαν ότι τα σκάγια μπήκαν και βγήκαν, δεν έπαθα κάτι σοβαρό. Πέρασα απο το σπίτι του και μιλούσα με την εγγονή του και έβγαλε όπλο ο παππούς και με πέτυχε δυστυχώς. Έχω σχέση με την εγγονή του».

Στο δικαστήριο ο 18χρονος κατέθεσε πως ο ηλικιωμένος ήθελε να τον τρομάξει με την πράξη του και πως δεν θεωρεί ότι ήθελε να του κάνει κακό. Ανέφερε μάλιστα πως δεν ήθελε να τιμωρηθεί και πως πρόκειται για ένα ατυχές γεγονός.

