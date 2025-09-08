Τύρναβος: «Ο 88χρονος πυροβόλησε τον σύντροφο της εγγονής του επειδή δεν άντεχε την τοξική σχέση τους»

«Φως» στα κίνητρα που οδήγησαν τον ηλικιωμένο στον Τύρναβο να σηκώσει το πυροβόλο όπλο του και να πυροβολήσει τον 18χρονο σύντροφο της εγγονής του, ρίχνει κάτοικος της περιοχής που μίλησε στο newsit.gr για την σοκαριστική επίθεση.

Όλα έγιναν το απόγευμα της Κυριακής (07.09.2025) στον Τύρναβο, όταν ο 88χρονος πυροβόλησε τον 18χρονο, τραυματίζοντας τον ελαφρά στην πλάτη. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν αμέσως τον ηλικιωμένο ενώ το θύμα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, εκτός κινδύνου.

Ο κάτοικος της περιοχής που μίλησε στο newsit.gr εξηγεί πως ο 88χρονος «πήρε τον νόμο στα χέρια του», καθώς δεν μπορούσε να βλέπει την τοξική σχέση που είχε αναπτύξει η εγγονή τους με τον 18χρονο. Ο ίδιος ισχυρίζεται πως ο νεαρός είναι γνωστός στην περιοχή για την παραβατική συμπεριφορά του.

«Ο 18 χρόνος είχε μια παραβατική συμπεριφορά ενώ πριν 4 μήνες είχε συλληφθεί για μικροποσότητες ναρκωτικών που βρέθηκαν πάνω του. Ο παππούς της κοπέλας αναγκάστηκε να πάρει τον νόμο στα χέρια του και τον χτύπησε με την καραμπίνα, βλέποντας την τοξική σχέση που είχε ο 18 χρόνος την εγγονή του αλλά και την παραβατική συμπεριφορά του», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια ο κάτοικος εξήγησε πως ο 18χρονος έβαζε φωτιά σε κάδους σκουπιδιών, χτύπαγε τις πρώην κοπέλες του και είχε φτάσει στο σημείο να γδύσει τα ρούχα μιας κοπέλας, μπροστά σε άλλους.

«Το γνωρίζουν όλοι πως είναι έχει βάλει φωτιά σε κάδους σκουπιδιών και παραλίγο να πάρουν φωτιά τα διπλανά αυτοκίνητα. Δεν δίσταζε να σηκώσει το χέρι του σε προηγούμενες του σχέσεις. Ο ίδιος για “μαγκιά”, όπως λέει, κάνει χρήση ναρκωτικών. Έχει φτάσει στο σημείο να κατεβάσει τα ρούχα μιας κοπέλας μπροστά στα μάτια άλλον για επίδειξη ισχύος και για να την κοροϊδέψει. Οι γονείς του παιδιού ήξεραν για πολλά από αυτά και δεν έκαναν τίποτα. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι να συμμορφωθεί το παιδί τους», συνέχισε.