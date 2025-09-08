Τύρναβος: 88χρονος πυροβόλησε τον 18χρονο φίλο της εγγονής του

Παραλίγο τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (7.9.2025) όταν ένας 88χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε ελαφρά στην πλάτη έναν 18χρονο στον Τύρναβο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του paidis.com, ο 18χρονος διατηρεί σχέσεις με την εγγονή 88χρονου και για άγνωστο λόγο ο ηλικιωμένος ενοχλήθηκε από τη συμπεριφορά του. Έτσι πήρε την καραμπίνα και πυροβόλησε εναντίον του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο νεαρός τραυματίστηκε στην πλάτη, ευτυχώς όμως το τραύμα ήταν ελαφρύ και η ζωή του δεν κινδυνεύει.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι συνέλαβαν τον 88χρονο.

Την προανάκριση για τα αίτια της εγκληματικής ενέργειας διενεργεί το Α.Τ. Τυρνάβου, ενώ ο 18χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.