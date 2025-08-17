Τζόκερ: Δυο τυχεροί τίναξαν την μπάνκα στον αέρα και κέρδισαν πάνω από 14 εκατομμύρια ευρώ – Τα νούμερα που κερδίζουν

Μετά από αλλεπάλληλα τζακ ποτ και το μεγαλύτερο ποσό αυτό των 28,5 εκατομμυρίων ευρώ, το Τζόκερ έχει νικητή ή μάλλον νικητές.

Στην κλήρωση του 2950 του Τζόκερ την Κυριακή 17 Αυγούστου βρέθηκαν δυο νικητές οι οποίοι κέρδισαν το ποσό των 14.413.147,19 ευρώ που μαζεύτηκε μετά τα συνεχόμενα τζακ ποτ.

Παράλληλα 9 τυχεροί στη κατηγορία 5 κερδίζουν από 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης είναι οι 5,15,17,24,32 και Τζόκερ το 20.

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ είτε μπαίνοντας στο opaponline.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.

Έτσι, μοιράζονται το παιχνίδι και τη διασκέδαση, αυξάνοντας τις πιθανότητές τους για κέρδη, καθώς όλα τα ομαδικά δελτία έχουν συμπληρωμένους περισσότερους από 5 αριθμούς.

