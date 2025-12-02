Ελλάδα

Τζόκερ κλήρωση 2996: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους
Δελτία Τζόκερ
Δελτία Τζόκερ / EUROKINISSI / Φωτογραφία Μαριάνθη Τσομπανοπούλου

ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ 02/12/2025 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 2996.

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 02/12/2025 και τα λεφτά ήταν… πολλά! Στην κλήρωση Τζόκερ ΟΠΑΠ, σήμερα Τρίτη (αριθμός κλήρωσης 2996), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 24, 13, 8, 5, 44 και Τζόκερ ο αριθμός 19.

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ είτε μπαίνοντας στο opaponline.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.

Έτσι, μοιράζονται το παιχνίδι και τη διασκέδαση, αυξάνοντας τις πιθανότητές τους για κέρδη, καθώς όλα τα ομαδικά δελτία έχουν συμπληρωμένους περισσότερους από 5 αριθμούς.

Κατεβάζεις την εφαρμογή Οpaponline App ή μπαίνεις στο opaponline.gr και το παιχνίδι ξεκινά!

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
137
89
83
80
56
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Έρχεται κακοκαιρία, δεν χρειάζεται πανικός» - Η πρόγνωση Καλλιάνου για τις 72 ώρες με ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Από το πρωί της Πέμπτης έως και το Σάββατο, η χώρα μας θα επηρεαστεί από ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο τμήμα της Ελλάδας
Καιρός
Δράστες ξήλωσαν τη μαρμάρινη πλάκα που είχε τοποθετηθεί στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης για τις κακοποιημένες γυναίκες
Οι δράστες εξαφάνισαν την πλάκα αλλά η πρώην πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Συλλόγου Ελλάδος, που ήταν υπεύθυνη για αυτήν ενημέρωσε ότι θα τοποθετηθεί ξανά στο ίδιο σημείο
Θεσσαλονίκη πλάκα
Newsit logo
Newsit logo