Ελλάδα

Τζόκερ κλήρωση 3006: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους
Δελτία Τζόκερ
Δελτία Τζόκερ / EUROKINISSI / Φωτογραφία Μαριάνθη Τσομπανοπούλου

ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ 24/12/2025 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 3006.

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 24/12/2025 και τα λεφτά ήταν… πολλά! Στην κλήρωση Τζόκερ ΟΠΑΠ, σήμερα Τετάρτη (αριθμός κλήρωσης 3006), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 3, 44, 28, 30, 14 και Τζόκερ ο αριθμός 13.

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ είτε μπαίνοντας στο opaponline.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.

Έτσι, μοιράζονται το παιχνίδι και τη διασκέδαση, αυξάνοντας τις πιθανότητές τους για κέρδη, καθώς όλα τα ομαδικά δελτία έχουν συμπληρωμένους περισσότερους από 5 αριθμούς.

Κατεβάζεις την εφαρμογή Οpaponline App ή μπαίνεις στο opaponline.gr και το παιχνίδι ξεκινά!

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
250
228
201
148
122
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Εκεχειρία» για τις γιορτές και μετά πάλι αγροτικά μπλόκα - Με χαμηλές ταχύτητες η έξοδος των Χριστουγέννων
Από δύο λωρίδες η κυκλοφορία από την Αθήνα μέχρι τη Νίκαια Λάρισας, άνοιξε ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου Αιτωλοακαρνανίας
Παραμονή Χριστουγέννων στο αγροτικό μπλόκο Μαλαχιά Αργολίδας 26
Newsit logo
Newsit logo