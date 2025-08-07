Τζόκερ: Το υψηλότερο τζακ ποτ όλων των εποχών – Πάλι δεν βρέθηκε νικητής

Άλλο ένα τζακ ποτ έγινε στην κλήρωση 2946 του Τζόκερ που μοίραζε το αστρονομικό ποσό των 22,4 εκατομμυρίων ευρώ, το υψηλότερο στα χρονικά του τυχερού παιχνιδιού του ΟΠΑΠ.

Ούτε η αποψινή (07.08.2025) κλήρωση 2946 του Τζόκερ ανέδειξε νικητή στην πρώτη κατηγορία 5 + 1, καταγράφοντας ακόμη ένα τζακ ποτ.

Ωστόσο, 4 τυχεροί στη κατηγορία 5 κερδίζουν από 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης είναι οι 12, 31, 29, 18, 26 και Τζόκερ το 15.

Καθώς δεν βρέθηκε νικητής στην 1η κατηγορία (5 + 1), το ποσό που θα μοιραστεί στην επόμενη κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Αυγούστου, αναμένεται να ξεπεράσει τα 23 εκατομμύρια ευρώ, νέο ρεκόρ στην ιστορία του Τζόκερ.

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ είτε μπαίνοντας στο opaponline.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.

Έτσι, μοιράζονται το παιχνίδι και τη διασκέδαση, αυξάνοντας τις πιθανότητές τους για κέρδη, καθώς όλα τα ομαδικά δελτία έχουν συμπληρωμένους περισσότερους από 5 αριθμούς.

Κατεβάζεις την εφαρμογή Οpaponline App ή μπαίνεις στο opaponline.gr και το παιχνίδι ξεκινά!