Φραγκούλης για τραγωδία στην Ψάθα: «Έλειψε ο συντονισμός των ελικοπτέρων – Δεν επιτρέπεται να επιχειρούν ταυτόχρονα στο ίδιο σημείο ρίψης νερού»

Ο πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων Παντελής Φραγκούλης μίλησε στο Newsit.gr για τη συντριβή των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στη φωτιά στην Ψάθα, καταθέτοντας τη δική του εκτίμηση για τα πρώτα στοιχεία της τραγωδίας.

«Είχαμε πτήσεις ελικοπτέρων και αεροσκαφών στην περιοχή, συγκεκριμένα Canadair CL-215 και ελικόπτερα Ericsson. Το βασικό λάθος που, κατά την εκτίμησή μου, έγινε σε αυτή την υπόθεση με τα τραγικά αποτελέσματα είναι ότι δεν υπήρχε ο απαραίτητος συντονισμός στις πτήσεις των ελικοπτέρων. Αυτό προκύπτει από το ίδιο το αποτέλεσμα», αναφέρει στο newsit.gr, για την μοιραία σύγκρουση στην Ψάθα.

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Ο ίδιος εξηγεί ότι από το βίντεο της σύγκρουσης φαίνεται πως τα δύο ελικόπτερα βρέθηκαν στο ίδιο σημείο την ίδια στιγμή, κάτι που, όπως λέει, δεν θα έπρεπε να συμβεί.

«Δεν είναι δυνατόν δύο ελικόπτερα να βρίσκονται στο ίδιο σημείο ρίψης νερού χωρίς να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ τους. Από το βίντεο φαίνεται ότι ένα ελικόπτερο προπορεύεται και ένα δεύτερο ακολουθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και σε ελαφρώς υψηλότερο ύψος, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν. Το πρώτο χάνει το στροφείο του και πέφτει, ενώ το δεύτερο φαίνεται να υφίσταται ζημιές, απορρίπτει το νερό που μεταφέρει και στη συνέχεια προσγειώνεται. Δεν γνωρίζω αν η προσγείωση ήταν κανονική ή αναγκαστική, αυτό θα προκύψει από την έρευνα», σημειώνει.

Μιλώντας στο newsit.gr, ο κ. Φραγκούλης υπογραμμίζει ότι σε κάθε επιχείρηση αεροπυρόσβεσης ο ρόλος του συντονιστή είναι καθοριστικός για την ασφάλεια των πτήσεων.

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«Το σημαντικό είναι ότι σε κάθε επιχείρηση αεροπυρόσβεσης πρέπει να υπάρχει συντονιστής των εναέριων μέσων. Ο συντονιστής μπορεί να βρίσκεται σε άλλο ελικόπτερο, πετώντας σε μεγαλύτερο ύψος, ώστε να έχει πλήρη εικόνα της επιχείρησης. Ουσιαστικά λειτουργεί ως ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας, συντονίζοντας και διαχωρίζοντας τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη, ώστε να πραγματοποιούν τις ρίψεις με ασφάλεια, στον σωστό χρόνο και στο σωστό σημείο».

Ο πραγματογνώμονας επισημαίνει ακόμη ότι τα ελικόπτερα έχουν διαφορετικά επιχειρησιακά χαρακτηριστικά από τα αεροσκάφη και γι’ αυτό απαιτείται αυστηρός διαχωρισμός, ενώ δεν αποκλείει να υπάρχει και δεύτερος συντονιστής στο έδαφος.

«Πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη ότι τα ελικόπτερα έχουν μικρότερη ταχύτητα από τα αεροσκάφη, γι’ αυτό και ο διαχωρισμός μεταξύ τους είναι απολύτως απαραίτητος. Επιπλέον, είναι πιθανό να υπάρχει και δεύτερος συντονιστής στο έδαφος, ο οποίος υποδεικνύει τα ακριβή σημεία των ρίψεων, καθώς το νερό που μεταφέρουν τα εναέρια μέσα έχει μεγάλο βάρος και μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμη και θάνατο, αν πέσει πάνω σε ανθρώπους».

Ο Παντελής Φραγκούλης επαναλαμβάνει κλείνοντας το βασικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει με βάση τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής.

«Αυτό που διαπιστώνω από τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά είναι ότι δεν υπήρξε ο αναγκαίος συντονισμός μεταξύ των ελικοπτέρων. Υπό κανονικές συνθήκες, δύο ελικόπτερα δεν επιτρέπεται να επιχειρούν ταυτόχρονα στο ίδιο σημείο ρίψης νερού. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από την εικόνα του συμβάντος», καταλήγει.