Βαρδούσια όρη: Συγκλονίζουν οι συγγενείς των ορειβατών που σκοτώθηκαν – «Τον πήρε ο παππούς του, 5 πέθανε ο πατέρας μου και 10 ο γιος μου»

Αβάσταχτος είναι ο πόνος των τεσσάρων οικογενειών των άτυχων ορειβατών, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ανάβασης στα Βαρδούσια όρη στην Φωκίδα, όπου μία τεράστια χιονοστιβάδα τους καταπλάκωσε, οι οποίες ντύθηκαν στα μαύρα λίγες ημέρες πριν τον ερχομό του νέου έτους.

Οι τέσσερις ορειβάτες πέθαναν από ασφυξία στα Βαρδούσια όρη Φωκίδας, σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή, τα αποτελέσματα της οποίας έγιναν γνωστά το μεσημέρι της Δευτέρας (29.12.25). Σύμφωνα με την ιατροδικαστική, τα 4 θύματα θάφτηκαν κάτω από μεγάλες ποσότητες χιονιού, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα αναπνοής ή διαφυγής.

«Χάλια είμαστε όλοι. (…) Έφυγα πολύ αργά την Πέμπτη το βράδυ, πέθανε ο πατέρας μου και τον έπαιρνα τηλέφωνο και ήταν κλειστό, ενημέρωσα κάτι φίλους του που είναι πάνω και άρχισε η έρευνα. Τον πήρε ο παππούς του, 5 πέθανε ο παππούς, 10 πέθανε το παλικάρι. Έχει πάει σε πιο δύσκολα σημεία. Την διαδρομή την ήξερε», είπε από την πλευρά του, ο πατέρας του Γιώργου Δόμαλη μιλώντας στην εκπομπή Live News.

Ο πατέρας της Θεοδώρας Καπλάνη μίλησε επίσης στο Live News: «Είπε ότι κάπου θα πάει να κάνει αναρρίχηση, δεν μας είπε με ποιους όμως έφυγε, μίλησε και με το ξενοδοχείο. Κοιμήθηκαν πάνω σε ένα πανδοχείο στα Βαρδούσια και το πρωί ξεκίνησαν και ανέβηκαν το βουνό. Έφτασαν περίπου τα δύο 300 μέτρα το βράδυ έγινε αυτό. Όλη μέρα είχε σήμα. Μετά από αυτό χάσαμε τα ίχνη. Προσπάθησαν να περάσουν την χιονοστιβάδα. Σήμερα το πρωί θα ερχόταν εδώ».

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Ηλείας ο θάνατος του Θανάση Κολοτούρου, με καταγωγή από τα Λεχαινά. Ο 55χρονος ορειβάτης ήταν ιδιαίτερα έμπειρος και γνωστός στους κύκλους της ορειβασίας για τις πολλές και απαιτητικές αναβάσεις που είχε πραγματοποιήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Την ίδια ώρα ο άνθρωπος που κάλεσε τις Αρχές, ορειβάτης και εκείνος και φίλος του Γιώργου Δόμαλη, έχοντας καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά, περιέγραψε στο Live News όσα συνέβησαν τη μοιραία μέρα. «Κατάλαβα ότι είχε συμβεί κάτι κακό», είπε μεταξύ άλλων.

Μεταξύ των τεσσάρων ορειβατών ήταν και ο Κωνσταντίνος Πατίκας, ο οποίος εργαζόταν σε εταιρεία προγραμματιστών. Είχε αγάπη για τα extreme sports και την περιπέτεια. «Ήταν παραμονή, ο αδερφός μου πήγαινε εκεί στη Λιβαδειά που ήταν μου είπε, και μετά από λίγο με πήρε τηλέφωνο και μου λέει τελείωσε», λέει ο θείος του.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης, καθώς οι διασώστες εντόπισαν τα θύματα θαμμένα κάτω από το χιόνι και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, στοιχείο που δείχνει ότι όλα συνέβησαν αιφνιδιαστικά.

Η 4μελης παρέα είχε ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή Κόρακας, στα Βαρδούσια.

Οι καιρικές συνθήκες αρχικά χαρακτηρίζονταν καλές, ωστόσο η περιοχή είχε φρέσκο και ασταθές χιόνι, σε συνδυασμό με έντονο ανάγλυφο και μεγάλο υψόμετρο, παράγοντες που αποδείχθηκαν μοιραίοι.