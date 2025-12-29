Ελλάδα

Βαρδούσια όρη: Από ασφυξία πέθαναν οι 4 ορειβάτες – Τι αποκαλύπτει η ιατροδικαστική έκθεση

Οι τρεις άνδρες και η μία γυναίκα παρασύρθηκαν από τη χιονοστιβάδα και εγκλωβίστηκαν στο χιόνι με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο
Τα θύματα στα Βαρδούσια όρη
Τα θύματα στα Βαρδούσια όρη

Από ασφυξία έχασαν τη ζωή τους οι τέσσερις ορειβάτες στα Βαρδούσια όρη σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, τα αποτελέσματα της οποίας έγιναν γνωστά το μεσημέρι της Δευτέρας (29.12.25).

Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή Νίκου Καλόγρηα, ο θάνατός των τεσσάρων ορειβατών ήταν ασφυκτικός, καθώς θάφτηκαν κάτω από μεγάλες ποσότητες χιονιού, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα αναπνοής ή διαφυγής.

Δεν διαπιστώθηκαν κακώσεις στις σορούς, γεγονός που αποκλείει τον θάνατο από πτώση ή τραυματισμό πριν την χιονοστιβάδα. 

Η ιατροδικαστική εξέταση αναφέρει επίσης ότι ο θάνατος συνδέεται με την απότομη πτώση της θερμοκρασίας και την παραμονή τους μέσα στο χιόνι, στοιχείο που επιβάρυνε την κατάστασή τους μετά την πλήρη κάλυψή τους από τη χιονοστιβάδα.

Οι τρεις ορειβάτες βρέθηκαν πολύ κοντά ο ένας στον άλλον, ενώ ο τέταρτος εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση, γεγονός που αποδίδεται στη δυναμική της χιονοστιβάδας τη στιγμή που τους παρέσυρε. Οι διασώστες εντόπισαν αρχικά ένα πόδι να εξέχει από το χιόνι, γεγονός που οδήγησε στον εντοπισμό και των τεσσάρων σορών.

Το πόρισμα καταλήγει ότι η χιονοστιβάδα ήταν ο καθοριστικός παράγοντας του θανάτου τους, χωρίς ενδείξεις προγενέστερης βίας ή τραυματισμού.
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
256
154
131
122
116
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στέφανος Παπαδόπουλος: «Δεν είχα σοφέρ, δεν έχω στείλει ποτέ βίντεο ερωτικού περιεχομένου στο Viber» λέει ο τραγουδιστής που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη
«Δεν δούλεψα 7 μήνες με τον Γιώργο Μαζωνάκη ούτε με πηγαινοέφερνε σοφέρ» γράφει σε ανάρτησή του ο νεαρός τραγουδιστής
Στέφανος Παπαδόπουλος
Οι αγρότες κλείνουν επ’αόριστον την Εθνική Αντιρρίου – Ιωαννίνων – Δίωρος αποκλεισμός στο μπλόκο Μπράλου με ουρές χιλιομέτρων στον Ε65
Οι αγρότες αποφάσισαν να αφήνουν ανοιχτά τα Μάλγαρα και στα δύο ρεύματα ως την Παρασκευή (02.01.2026) προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς. 
Μπλόκα αγροτών
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
256
Newsit logo
Newsit logo