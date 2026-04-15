Βάρκιζα: Πατέρας και γιος καταπλακώθηκαν από πέτρες σε παραλία – «Φώναζαν βοήθεια, ήταν καλυμμένοι με χώμα»

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Βάρκιζα και παρά λίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία, όταν ένας 12χρονος και ο πατέρας του τραυματίστηκαν σοβαρά όταν κατέρρευσε μεγάλος όγκος χώματος από το πρανές της ακτής, με αποτέλεσμα να καταπλακωθούν.

Όλα συνέβησαν την Μεγάλη Παρασκευή (10.04.2026) όταν πατέρας πήγε με το παιδί του για μπάνιο σε παραλία της Βάρκιζας, αφού ο καιρός ήταν πολύ καλός. Ενώ κάθονταν και απολάμβαναν τον ήλιο, ξαφνικά ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, με ένα μεγάλο κομμάτι από το πρανές να αποκολλιέται και πέφτει.

Χώματα, πέτρες και ό,τι υπήρχε ακριβώς από πίσω τους, έπεσαν πάνω τους και τους πλάκωσαν. Ο πατέρας λιποθύμησε αμέσως, ενώ το παιδί προσπαθούσε να βγάλει ένα κομμάτι μπισκότο που του στάθηκε στον λαιμό, για να πάρει ανάσα. Ευτυχώς μία γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο έτρεξε στο μέρος τους και τους βοήθησε.

Τηλεφώνησε στην αστυνομία, στην πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο πατέρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ ο 12χρονος στο Νοσοκομείο Παίδων.

Πατέρας και γιος τραυματίστηκαν σοβαρά, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του Star, δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο, αφού το παιδί επέστρεψε σπίτι του φέροντας μερικά κατάγματα.

Σημειώνεται ότι στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής υπάρχουν εμφανείς διαβρώσεις, μετά και τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα.